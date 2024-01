¡Escándalo! Esto fue lo que reveló Roberto Mancini de la selección de Arabia Saudita

El actual seleccionador de Arabia Saudita, Roberto Mancini, dio a conocer el mal ambiente que se vive en la convivencia e incluso los motivos por los cuales algunos futbolistas no hicieron parte de su lista final de cara a la Copa de Asía.

Durante una rueda de prensa, el entrenador italiano precisó que los jugadores Al-Faraj, Al-Ghannam y Al-Aqidi, renunciaron a ir convocados.

"Ellos son los que decidieron no jugar con la selección, no yo. Al-Faraj me dijo que no quería jugar amistosos y Al-Ghanam que no estaba contento jugando para la selección. Y Al-Aqidi (sí incluido en la lista para la Copa Asia) le comentó al entrenador de porteros que si no jugaba de titular no quería quedarse", confesó Mancini.

El DT señaló que los tres jugadores fueron consultados en varias oportunidades y su respuesta fue negativa, al tiempo que señaló que dos de ellos pidieron jugar de titulares. “Al-Ghanam y Al-Aqidi pidieron jugar como titulares, pero yo soy el entrenador y quien toma las decisiones”.

El preparador italiano se mostró sorprendido por la situación y señaló que su idea principal es “incluir jugadores que quieran representar a su país”, al tiempo que se mostró renuente a conversar sobre el expediente de dichos jugadores.