Dallas albergará la fase final de la Concacaf Nations League

Mediante un comunicado de prensa, la Concacaf anunció que la fase final de la Nations League se jugará en el área metropolitana de Dallas durante la fecha FIFA de marzo del año 2024. Los partidos de las semifinales, tercer lugar y la gran final se disputarán en el estadio de los Dallas Cowboys, de la NFL.

“Estamos honrados de albergar partidos decisivos de la Concacaf Nations League en el AT&T Stadium, incluida la final”. Dijo Jerry Jones, dueño de los Cowboys. “El norte de Texas ha demostrado ser una increíble región para el futbol internacional y esperamos brindar otra experiencia de clase mundial en cada uno de los partidos jugados en el AT&T Stadium”.

Del 16 al 21 de noviembre se jugarán los cuartos de final de la Nations League, Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago, México Vs. Honduras, Canada Vs. Jamaica, y Costa Rica Vs. Panamá. Serán ida y vuelta en cada uno de los países participantes.

Las semifinales serán el 21 de marzo y el partido por el tercer lugar el 24 de 2024.