¿Cuántos títulos ha ganado Endrick en su carrera?

Endrick ya tiene un título más en su cada vez más importante palmarés. Con la conquista del Paulistao ya son cinco los trofeos que ha alzado con Palmeiras y de nuevo en esta cita clave resultó determinante.

El delantero de 17 años fue capaz de provocar el penalti del primer tanto y también protagonizó el robo que después depararía el segundo gol, el que completó la remontada ante un Santos que puso en muchos aprietos al gigante paulista.

Por estos motivos antes mencionado fue elegido como el mejor jugador del partido. Una vez que el Verdao logró la ventaja en el global el joven atacante fue sustituido para cuidar un físico demasiado exprimido en las últimas semanas.

Endrick cierra así su etapa en el Palmeiras de la mejor forma posible con cinco títulos a sus 17 años: conquistando dos veces el Brasileirao, en 2022 y 2023 -siendo en este último determinante en la fase final- dos Campeonatos Paulistas (2023 y 2024) y la Supercopa do Brasil 2023.

"No sé lo que pasará mañana, así que vivo el día a día. Estoy centrado en Palmeiras porque me quedan pocos meses aquí. Todavía no pienso en el Real Madrid. Cuando estaba en la selección, Vini y Rodrygo me decían que cuándo iba a llegar. Paquetá y Bruno Guimarães también, todos preguntando cuándo me iba. Sé que me voy a ir, pero mi cabeza todavía está aquí ", respondió al ser preguntado por el conjunto blanco.