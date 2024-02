Conoce a la venezolana que brilla en la Selección de Estados Unidos (+Video)

La Selección Absoluta de Estados Unidos Femenina puede estar muy tranquila con respecto al futuro del equipo, puesto que, tienen una de las canteras más prometedoras de la actualidad, las cuales deberán sustituir a grandes estrellas como Alex Morgan o Megan Rapinoe.

Cabe destacar que, el equipo Sub-17 consiguió consagrarse campeón del Campeonato Femenino de CONCACAF 2024, tras vencer a México por un resultado final de cuatro goles a cero, culminando con una de las actuaciones más contundentes del torneo.

Ahora bien, una de las principales figuras del torneo fue la centrocampista estadounidense con ascendencia venezolana, Kimmi Ascanio, la cual consiguió ser bastante importante para el cuerpo técnico en la fase final del campeonato, anotando un hat-trick en la semifinal contra Haití (ingresó desde el banquillo) y el segundo gol en la final ante las "aztecas".

Tras la culminación del torneo, la centrocampista ofensiva de 16 años concedió una entrevista donde explicó diversos aspectos de su vida, como de donde vino su pasión por el fútbol o quién es su máxima referencia en este deporte, "La familia de mi madre juega mucho al fútbol, mi abuelo siempre tiene fútbol en todos los televisores de la casa. No pone nada excepto fútbol".

Su amor por las empanadas y su fanatismo por Cristiano Ronaldo

Además, confesó que parte de su circulo familiar siguen al Barcelona pero que ella siempre fue fanática del Real Madrid, por lo que, se vive un ambiente muy fuerte por el deporte, "Mi padre y mi hermano son del Barça y yo del Madrid, así que siempre hay mucha rivalidad, pero el Madrid siempre es mejor".

Asimismo, aseguró que su futbolista favorito es el delantero portugués, Cristiano Ronaldo, "Desde que muy chiquita lo he visto mucho... él no tenía mucho pero trabajó duro para llegar a donde esta ahora", incluso durante la entrevista, suplicó que la edición no cortará esta confesión.

Por otro lado, manifestó que cuál es su comida favorita de Venezuela y que en Miami siempre desayuna en restaurantes criollos, "Una de mis comidas preferidas es la empanada, todos los días como empanadas. En Miami hay muchos restaurantes venezolanos, siempre compramos ahí o sino las hace mi mamá o mi abuela".

Para finalizar, también detalló que se siente jugar como enganche, "En el 10 puedes estar presente en todo el juego, atacas, defiendes, tienes la pelota mucho tiempo. Es una posición muy divertida".