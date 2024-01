Pesadilla en el Barcelona: Un importante atacante abandona la Supercopa por lesión

La temporada del Barcelona hasta la fecha deja que desear para los que esperan que los culés luchen por revalidar el títulos de liga y así optar por conseguir la mayor cantidad de títulos posibles. A las ya importantes bajas que lo han azotado en la que va de campaña, ahora se suma otro atacante titular a la enfermería.

El partido entre Barcelona y Osasuna no había llegado ni al final de la primera mitad cuando el brasileño Raphinha se tiró el suelo para pedir el cambio después de un golpe con un defensor rojillo. Xavi no esperó mucho tiempo sacar al ex jugador del Sporting de Portugal y meter a Yamal en su lugar.

A falta de conocer el alcance de la lesión del brasileño, lo cierto es que el Barcelona se enfrenta a otro gran problema en medio de un calendario que le exige a la mayor cantidad de jugadores disponibles para poder rotar y no cargar de minutos a los más habituales. La suerte para los azulgrana es que recuperan a Pedri y tienen a Vitor Roque en la recamara.