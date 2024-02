Esto es lo que dice Javier Aguirre cuando le preguntan por la Copa del Rey luego del empate del Mallorca ante Alavés

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, destacó el trabajo que llevaron a cabo sus jugadores en el empate 1-1 ante el Alavés y que hubiera sido "injusto" volver sin puntos a casa, después del trabajo que llevaron a cabo los futbolistas.

Aguirre también destacó que el punto de mira se focaliza ya en la final de la Copa del Rey destacando que confía en que el equipo "esté a la altura" en una cita tan importante como la semifinal del próximo martes ante la Real Sociedad. "Defenderemos con gallardía la ilusión de la gente y las ganas de meternos en la final" aseguró el mexicano.

"Habíamos hecho méritos para no perder el partido, no sé ni para ganarlo. Creía que caminábamos hacia otro noche cruel, hicimos lo que pudimos, cambiamos el sistema, el equipo fue agresivo, empató y lo siguió intentando. Ante el Alavés no merecíamos perder, otra cosa no sé, pero te vas con la sensación de que hicimos muchas cosas bien. Lo mejor de la noche es que nadie salió lesionado" manifestó.

El punto de mira lo pone ahora el entrenador en la Copa del Rey. "Ahora no hay pretexto ni excusas, en el avión tengo dos opciones o ver a la Real otra vez o leer un libro que estoy leyendo, optaré por la segunda». Respecto al mensaje a la afición. El técnico dijo: «El mensaje es de agradecimiento, vino gente y nos apoyó desde el hotel y a la de casa les digo que ojalá estemos a la altura, que sigan confiando y creyendo. Defenderemos con gallardía la ilusión de la gente y las ganas de meternos en la final. Vamos a ver si les damos una alegría".