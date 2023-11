Esto es lo que opina Javier Aguirre sobre la actualidad de la selección de México

Javier Aguirre fue entrevistado por el reconocido medio español, Marca, en donde habló sobre su presente con el Mallorca y su gran misión de mantenerlos en la primera división española, así como también de la selección mexicana, de la cual asegura nunca olvidarse.

"Tuve la fortuna de dirigir una final en la Copa América contra Colombia. Nos ganaron 1-0. Poder optar ahora gracias a que se ganó a Honduras me parece fantástico. Ya lo dijo el técnico después de ese partido, que el equipo no tuvo la personalidad o lo que hay que tener para jugar de tú a tú ante esos rivales, se vinieron abajo, pero se tuvo la paciencia, porque estaban obligados a ganar, y toda la polémica de los penaltis. Al final México fue justo vencedor" asegura Aguirre convencido.

El "Vasco" también fue consultado por los 40 años que han pasado de la liga que ganó con el América. " Fue en la 83/84, es cierto que son 40 años. Lo recuerdo con cariño, porque yo era un hombre de casa que nació en el Club América, me dieron todo. Ese fue mi último partido. Íbamos 2-1 ganando, recibí el balón, me metí al área y cerré los ojos... tiré un balón cruzado de zurda al palo largo y me salió al palo corto y fue gol. Fue 3-1, ganamos y fuimos campeones. No sabía que sería mi último partido en América, no he vuelto en 40 años. No me echaron, pero sí el entrenador me dijo que me tenía que ir. De entrenador no he tenido la posibilidad de volver".