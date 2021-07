Aguirre adelanta que Monterrey recurrirá a juveniles en inicio del Apertura

Fútbol Internacional

Viernes 23| 5:14 pm





(EFE).- Javier Aguirre, entrenador de los Rayados de Monterrey, adelantó este viernes que recurrirá a juveniles, algunos sin experiencia en primera división, para el inicio del torneo Apertura 2021 del fútbol mexicano.



"En los amistosos trabajamos con mucha gente joven, entre 10 o 12 jugadores que hicieron su aparición por primera vez, algunos irán al banco ante el Puebla, estoy tranquilo porque tienen buena estructura y trabajo detrás", explicó en rueda de prensa.



El Monterrey, que debuta este domingo ante el Puebla en el Apertura, tendrá siete bajas en las primeras fechas del torneo, entre las que destacan el costarricense Joel Campbell, quien disputa la Copa Oro con su selección, y los seleccionados mexicanos Héctor Moreno, Carlos Rodríguez y Erick Aguirre.



"En el fútbol a veces tienes que debutar con 20, 18 o 24 años, y algunos de ellos lo harán y bien. Puebla nos va a exigir, el año pasado hicimos el mismo número de puntos, fue un equipo equilibrado, mantiene la misma base y cuerpo técnico", agregó el antiguo estratega del Atlético de Madrid.



Algunos de los futbolistas jóvenes que formarán parte de la convocatoria ante el Puebla provienen del equipo de los Rayados que ganó el título de la categoría sub'20.



"Se trabaja bien en Rayados el tema de fuerzas básicas, ahí los números, se consiguió el título en sub'20. Hay jóvenes que llamarán la atención a la brevedad posible, tendrán su oportunidad y la aprovecharán, no se trata de debutar por hacerlo, sino de acompañar a los jugadores", expresó.



El técnico oriundo de Ciudad de México consideró que los refuerzos como Campbell, Moreno y Aguirre, que están con sus selecciones y apuntan a ser titulares en el Monterrey, deberán pasar por unas semanas de adaptación tras su incorporación.



"Aguirre, Moreno y Campbell no han trabajo con nosotros, por lo tanto su incorporación al entrenamiento y método de trabajo pueden costarle la adaptación un tiempo prudente, no sé cuándo estará el equipo completo del todo", lamentó.



A pesar de las bajas y los retrasos en las incorporaciones, Aguirre prometió que los Rayados serán un equipo difícil de vencer en el Apertura.



"Veo bien al Monterrey con caras nuevas, el equipo tiene más registros por fuera, tenemos recambios y un equipo y plantel capacitado para intentar pelear por el título, que es nuestra obligación", finalizó. EFE