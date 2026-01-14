Copa del Rey: Albacete 2 vs 2 Real Madrid | En vivo

Suscríbete a nuestros canales

Incidencias del partido

0. Comienza el partido entre Albacete vs Real Madrid por los octavos de final de la Copa del Rey.

15. Se mantiene la paridad en los primeros minutos. Ninguno ha pateado al arco.

25. Fede Valverde intenta un tiro lejano, pero el guardameta resolvió sin problemas.

42. ¡1-0! Villar abre el marcador para el Albacete con un cabezazo potente.

45+2. ¡1-1! Franco Mastantuono empata para el Real Madrid.

45+3. Ambos equipos se van al descanso con empate en el marcador.

46. Los jugadores vuelven a la cancha para el segundo tiempo.

72. No logran sacarse ventaja en el marcador.

80. Andriy Lunin salva al Real Madrid con una gran atajada.

82. ¡2-1! Jefté consigue el segundo gol del Albacete.

90+1. ¡2-2! Gonzalo iguala para los merengues desde el tiro de esquina.

Alineación del Albacete

Alineación del Real Madrid