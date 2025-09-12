Estos son los partidos de la Liga MX para el fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

La Liga MX seguirá su curso este fin de semana en la correspondiente jornada ocho del torneo apertura mexicano, que lidera en este momento el cuadro de Monterrey con 18 puntos.

La fecha, que será iniciada este viernes 12 de septiembre por los duelos entre Necaxa-Juárez y Mazatlán-Pumas, continuará su cronograma el fin de semana cuando jueguen ese primer compromiso Pachuca ante Cruz Azul.

Esa jornada del sábado 13 de septiembre tendrá los siguientes duelos: Tigres-León, Atlas-Santos, Toluca-Puebla para cerrar con el cotejo entre el América-Guadalajara.

¿Qué partidos se jugarán en la Liga MX el domingo 14 de septiembre?

El domingo tendrá menos acción que los dos días iniciales, porque solo está en agenda dos partidos a disputar. Justamente, el líder del certamen jugará su duelo para mantener la cima de la tabla y lo hará contra un equipo con una situación distinta: Querétaro, un conjunto que solo suma 4 puntos en el fondo de la tabla.

El otro encuentro de la fecha lo traerá Atlético San Luis, equipo que se mantiene en la zona media de la competición (puesto 13) con solo seis puntos, su rival será el Tijuana con mejor andar en el apertura.

Precisamente, este último registra 12 unidades para ocupar la séptima plaza del certamen y a la caza de clubes como Tigres, Toluca y Pachuca que se apuntan actualmente 13 puntos.

Así pues, se vivirá otra aparición de la Liga MX, con esa lupa puesta en la zona alta, a la que América quiere asaltar y que solo se le escapa por un punto, siendo segundo con 17 unidades.