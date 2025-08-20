Reconocida actriz mexicana padece de una condición médica tras el nacimiento de su hija

Suscríbete a nuestros canales

La maternidad no siempre es color de rosa; muchas mujeres tras el parto experimentan cambios físicos. Este fue el caso de Ana Brenda Contreras, quien se sinceró sobre los desafíos luego del nacimiento de su hija Aria.

Abierta con sus seguidores, la actriz mexicana realizó una dinámica de preguntas y respuestas, donde una seguidora aplaudió su sinceridad en no romantizar la maternidad; esto fue el punto de partida para explicar su proceso.

Ana Brenda y su condición

Desde hace un tiempo, Ana Brenda Contreras ha lidiado con una condición dermatológica que se intensificó luego del parto de su niña hace tres meses. El diagnóstico heat rash, se caracteriza por la aparición de marcas rojas alrededor de varias zonas.

La mexicana de 38 años, mostró a través de historias de Instagram fotos de su cuello y pecho con manchas rojas, explicando que no se trata de ronchas ni de eczema y que suelen desvanecerse en 15 a 30 minutos.

“Toda mi vida he lidiado con heat rash, unos años desaparecen, otros años vuelven (...) No duelen, no son ronchas, solo manchas”, escribió aliviando a sus seguidores.

De igual modo, agregó que hace años las manchas rojas aparecían en su cuerpo a causa del estrés, ansiedad o cansancio, pero ahora es a raíz del nacimiento de la pequeña.

“Noté que se me agravó después de una época de mucho estrés en mi vida y personas que no me hacían bien hace años. Quedé con PTSD (Trastorno de estrés postraumático, por sus siglas en inglés) lo traté, pero después del embarazo ya ni siquiera tiene detonante, ahora es más hormonal”, concluyó.