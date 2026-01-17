Farándula

Querido actor de Rebelde sufre caída y se encuentra bajo supervisión médica

Un reporte de Televisa Espectáculo compartió la noticia a través de redes sociales 

Por

Kleimar Reina
Viernes, 16 de enero de 2026 a las 09:47 pm
Querido actor de Rebelde sufre caída y se encuentra bajo supervisión médica
Televisa Espectáculo informó por medio de un reporte que el actor Rafael Inclán sufrió una fuerte caída que le generó molestias persistentes en el cuerpo y se encuentra en proceso de recuperación.

Un periodista de la casa televisiva conversó con el querido actor de Rebelde y otras producciones para aclarar el incidente, aunque no detalló las circunstancias exactas de la caída, afirmó tener antecedentes médicos que agravaron su situación.

Tropiezo y problemas de salud

Rafael Inclán se sinceró sobre sus problemas de salud derivados de una condición en la cadera que requiere atención médica constante. A pesar de la caída, el proceso de recuperación ha sido favorable pero lenta.

Mientras sigue las indicaciones de los médicos, el actor se reintegró a sus actividades en el canal.

“Traigo un problema en la cadera de mucho tiempo, de una prótesis, en cualquier resbalón o caída se resiente toda el área y alrededor se inflama, pero ahí estamos”, comentó.

¿Quién es Rafael Inclán?

El nombre de Rafael Inclán es reconocido por sus proyectos en la televisión, teatro y el cine mexicano, acreditado en más de veinte producciones, en su mayoría de Televisa.

Además, ha formado parte de telenovelas como “Mi querida Isabel”, “Amigas y Rivales”, “Código Postal”, “Corazón Indomable” y “Rebelde”. A sus 84 años todavía se mantiene vigente trabajando en proyectos televisivos.

Viernes 16 de Enero de 2026
