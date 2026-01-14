Actriz mexicana vive momentos de horror con el nacimiento de su hija

Suscríbete a nuestros canales

Hace dos meses Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes, pusieron fin a la dulce espera de sus gemelas, pero lo que debió ser uno de los días más felices de su vida, se convirtió en días de horror.

En su regreso al podcast De todo Un Mucho, conducido junto a Jordi Rosado, la actriz mexicana relató la angustia que sintió al ver nacer a una de sus pequeñas. Todo estaba organizado para realizar una cesárea a las 37 semanas de embarazo, pero algo eclipsó el procedimiento.

La primera pequeña nació sin problemas, a quien escuchó llorar y pronto pudo abrazar. Sin embargo, la segunda bebé no reaccionaba y la doctora intentó reanimar en reiteradas ocasiones para que respiraba.

Tras un breve momento, la especialista llevó a recién nacida a la incubadora y conectándola a varios aparatos médicos para ayudarla. "Sientes que tu alma cuelga de un hilo y que ese hilo lo sostiene Dios, no hay otra manera", expresó.

A lo largo de dos días Martha Higareda experimentó la angustia de ver a su pequeña con dificultades. "De repente ya llora. Fue fuerte porque se oye la preocupación en la voz de los doctores. Entonces nace nuestra segunda bebé y se tarda en respirar", relató.

Sentimientos encontrados por el nacimiento

Por un lado, Martha estaba llena de felicidad por tener en sus brazos a una de sus hijas, pero por otro lado reinó la incertidumbre por su segunda niña que estaba bajo supervisión médica.

Según cuenta, la bebé se recuperó rápido y la familia pudo respirar tranquila al regresar a casa los cuatros. Fue el pasado 18 de noviembre de 2025, cuando la actriz mexicana dio a luz a sus gemelas.