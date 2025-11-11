Presentadora mexicana es gravemente atacada por un perro: “Mi pierna está destrozada”

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida presentadora mexicana, Gaby Ramírez, vivió un momento de horror durante una visita a Los Ángeles cuando salió de su vehículo y de pronto, sin ningún aviso aparente, fue brutalmente atacada por un perro de raza bulldog.

Según relató la propia Gaby mediante su cuenta de Instagram, “me bajé del carro, sentí algo caliente; al principio no sientes el dolor, pero mi pierna está destrozada”.

La mordida fue considerada de tal gravedad que tuvo que ser hospitalizada de urgencia en Los Ángeles, donde los doctores debieron limpiar la herida, administrarle analgésicos potentes, proceder con vacuna antirrábica y mantenerla bajo vigilancia para evitar complicaciones serias.

¿Qué ocurrió con la presentadora mexicana?

Gaby Ramírez había acudido a la casa de un amigo cuando, mientras descendía de su automóvil, sucedió lo impensable: el perro, que pertenecía a las personas que se encontraban en la residencia, atacó sin mediar provocación clara.

En sus publicaciones en Instagram mostró fotografías de la herida, evidenciando la gravedad del suceso.

La lesión se ubicó en la pierna, y desde el primer momento, la presentadora expresó que el dolor comenzó como una sensación de calor intenso y luego dio paso a lo que ella describió como “pierna destrozada”.

Las imágenes publicadas permitieron ver la profundidad de la mordida, la inflamación y el proceso post-intervención, lo que motivó a Gaby a exigir mayor responsabilidad de los propietarios de animales.

El tratamiento médico y llamado de alerta

Tras el ataque, el equipo médico evaluó la situación y determinó un plan que incluyó limpieza profunda de la herida, administración de analgésicos, aplicación de vacuna antirrábica, aunque en California no se han reportado recientemente casos de rabia en perros.

Además, tomaron la decisión de no cerrar la herida inmediatamente, dado que su profundidad lo requería. Ramírez compartió en redes sociales más detalles de este hecho.

“Me dicen que no pueden cerrar la herida, que la tienen que dejar así”, revelando además que estaba siendo medicada con morfina para controlar la intensidad del dolor.

Desde su hospitalización, la conductora no solo agradeció el apoyo recibido, sino que aprovechó para lanzar un mensaje contundente sobre responsabilidad: “Solo pido, por favor, que les pongan bozal a los animales. Gracias por sus muestras de cariño”.