Miss Egipto sufrió caída en Miss Universo 2025 ¡Eso dolió!

Las actividades, eventos y salidas en Miss Universo 2025 no tienen fin para las delegadas de los más de cien países, que se encuentra en Tailandia. Un momento desafortunado vivió la representante de Egipto Sabrina Maged, frente a una multitud.

Caída de la belleza egipcia

La situación ocurrió hace días cuando las bellezas asistieron a un circo en Tailandia, durante un encuentro con los missólogos la delegada perdió el control y cayó al piso, dejando al público impactado.

En el video que corre en las redes sociales se aprecia el momento que la joven cae, despertando mensajes de preocupación, y otros más fuertes para la representante de Polonia, por una extraña actitud.

Molestia por Miss Polinia

Con su cara en alto y actitud, Sabrina se levantó y siguió caminando con fuerza. Sin embargo, en el clip el rostro de la delegada de Polonia, causó controversia en internautas, quienes aseguraron que no quiso ayudar a su compañera.

En el clip la belleza polaca aparece muy sonriente y viendo cómo su compañera de concurso cayó al piso, sin ofrecerle la mano para levantarse.

“Poland trato de disimular y no pudo la pobre”, “La Polaca está luchando para mantener la cordura y no reírse”, “Polonia cuajada de la risa”, son algunas de las opiniones.