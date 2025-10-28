Katteyes presenta “Ven Acá”, un nuevo capítulo en su salto de las redes al escenario global

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida artista y creadora de contenido chilena Fernanda Villalobos, mejor conocida Katteyes presenta su más reciente sencillo titulado "VEN ACÁ", un tema con ritmos envolventes que se fusionan con lo mejor del pop, el reggaetón y la música electrónica.

Con este lanzamiento, Katteyes continúa consolidando su evolución artística y su impacto en la escena musical latina. La canción, producida por el reconocido productor chileno Swift 047, combina sensualidad y ritmo en una propuesta que refleja la madurez sonora de la artista, alejándose de los estereotipos para presentar una voz femenina auténtica y segura de sí misma.

Con más de 13.3 millones de seguidores en Instagram y 47.7 millones en TikTok, Katteyes ha construido una comunidad sólida que trasciende el ámbito digital.

Su capacidad para conectar con distintas audiencias la ha posicionado como una de las figuras emergentes más relevantes del panorama musical actual, respaldada por dos sencillos que alcanzaron el #1 en el Top 50 de Spotify Chile.

"Siempre tuve claro que llegaría el momento de hacerlo sola. ‘VEN ACÁ’ es ese paso: mi voz, mi historia, sin filtros, solo con el apoyo de mi equipo. Quiero que la gente escuche y entienda que detrás de Katteyes hay una artista completa, no solo una colaboradora”, Katteyes.

El videoclip de “VEN ACÁ”, disponible en su canal oficial de YouTube, fue grabado en Miami y cuenta con la participación del streamer español CRY, desatando una ola de comentarios en redes y posicionando el estreno entre las principales tendencias.

“Siempre quise que ‘VEN ACÁ’ tuviera actitud. Habla de una mujer que no se queda esperando nada, que se mueve, que manda la energía y toma el control", Katteyes

Durante este 2025, Katteyes ha ampliado su presencia internacional con participaciones destacadas en Milan Fashion Week y Latin Billboard Week en Miami. Además, se prepara para presentarse en la Teletón Chile 2025, Lollapalooza Chile y el Coca-Cola Flow Fest en Ciudad de México el próximo 22 de noviembre, consolidando su proyección global.

Su paso por el Baja Beach Fest en México el pasado agosto marcó otro hito en un año clave para la artista, quien despide el 2025 con una propuesta cada vez más sólida y un camino ascendente dentro de la nueva generación del pop urbano latino.