Gaby Espino fue insultada en vivo y así respondió

Gaby Espino vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que un usuario la llamada “ridícula” mientras hacía un live en redes sociales, y para echarle leña al fuego la actriz venezolana no se quedó callada.

A través de una transmisión en vivo, la famosa se conectó con su comunidad para compartir su rutina de belleza y contarle que en las últimas semanas había descuidado su alimentación y su disciplina de ejercicio.

Esto se debió a su viaje a Turquía, además de haberle costado mucho retomar. Sin embargo, de regreso a Miami a decidido continuar con su estilo de vida. “Me sale mucha celulitis si no me cuido”, dijo sin tapujos. “A partir de hoy ya regreso al gimnasio”, agregó.

Llaman “ridícula” a Gaby Espino

Todo parecía ir bien con su live en Instagram, pero desafortunadamente Gaby Espino recibió un insulto que la sacó de sus casillas. Una dura crítica por parte de una seguidora quien le escribió “ridícula”.

La también empresaria respondió con mucha tranquilidad a pesar del momento: “¡Ay Dios! Qué feo que me digan eso”. Por otro lado, sus fieles seguidores la defendieron a capa y espada del mal comentario.

Rutina de Gaby Espino

Como parte de su preparación, la también modelo contó que hidrata su piel, se pone un toque de color y recurre a productos de su propia marca, incluso mostró el gel que asegura le ha ayudado a reducir medidas. “Muchos me dicen que estoy muy flaca”, agregó entre risas. “Pero esos kilitos de más se notan”.