Filtran video de Christian Nodal en aparente mal estado

Como es de costumbre, la vida del cantante Christian Nodal está en el ojo del huracán y, en esta ocasión no está relacionado con su esposa, Ángela Aguilar… o sí. Solo él lo sabe.

Recientemente, el mexicano protagonizó una nueva controversia luego de que un video filtrado lo muestra visiblemente afectado a la salida de su presentación en el Domo Care, en Monterrey.

¿Christian Nodal la está pasando mal?

El material que fue difundido por la periodista Flor Rubio y ha generado miles de reacciones en redes sociales, muestra a un Nodal inestable, acompañado por su equipo de seguridad mientras abandona el recinto, lo que deja entrever que terminó el evento en un estado poco sobrio.

El concierto se desarrollaba con normalidad hasta que, al concluir, el video comienza a viralizarse y se aprecia al artista saliendo del escenario, aparentemente con dificultad para caminar de forma autónoma.

La periodista Flor Rubio comentó: “No nos gusta verlo así, salió con muchas copas de más; incluso tuvieron que ayudarlo a caminar”.

Además, se reporta que, durante la presentación Nodal, además de interpretar sus grandes éxitos, pronunció comentarios inesperados que derivaron en más críticas hacia su conducta profesional.

Preocupación en las redes sociales

La filtración del video no solo ha alimentado memes y comentarios en X, TikTok e Instagram, sino que pone en jaque la imagen pública de Nodal como figura del regional mexicano con millones de seguidores.

“Que triste no? Y eso que dicen que son felices”, “Pues solo así aguanta la familia que se echó encima”, “La neta pobre del Nodal, feliz feliz, no se ve”, “Se emborracho por remordimiento de conciencia ya que tuvo tan cerquita a su bb y no fue a ver”, son algunos de los comentarios.

No es la primera vez que Nodal es captado en escenas de este tipo, lo que incrementa la preocupación de sus fans y del equipo de trabajo.