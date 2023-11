Hallan muerto en su casa al actor Evan Ellingson (+Detalles)

Evan Ellingson, conocido por su participación en películas como La decisión de Anne o las series icónicas como CSI Miami y Bones. El medio de comunicación TMZ informó que el actor de 35 años fue encontrado sin vida el domingo 5 de noviembre en su casa ubicada en San Bernardino, California.

El cuerpo del actor, quien tenía más de diez años sin participar en producciones, fue hallado en su habitación, según informó la oficina forense de la zona, aunque aún no se confirmaron las circunstancias de su muerte.

Fue el padre de Evan, Michael, quien ofreció información al portal TMZ, ya que el actor padeció problemas con las drogas, a pesar de que en últimas fechas ya estaba en mejoría.

Ellingson también fue conocido por su papel recurrente como Kyle Harmon en CSI Miami, donde alcanzó a salir en 18 capítulos de la serie, que se emitieron durante tres años.

Entre los papeles que interpretó en su joven carrera de actuación, estuvo en Hospital General, Titus, That Was Then, Mad TV, Complete Savages y Bones, sin olvidar su labor en la aclamada Serie 24, protagonizada por Kiefer Sutherland