¿Buscando lo que no se le ha perdido? Bad Bunny 'le picó el ojito' a una modelo venezolana

Si hay alguien que sabe despertar pasiones entre los famosos, es la modelo venezolana Aleska Génesis, su historial de parejas y 'jujus' ha demostrado que la mujer no agarra 'bicho' feo, y que le gusta lo bueno. Ahora, ha surgido un nuevo pretendiente para la rubia barquisimetana y no es otro sino el mismo cantante puertorriqueño, Bad Bunny, quien posiblemente le 'echó los perros' vía Instagram.

Durante una entrevista con el locutor Rodolfo Soules, Aleska comentó que en una oportunidad 'El Conejo Malo' le envió un mensaje directo pero ella prefirió eliminarlo. Ante la pregunta sobre alguna celebridad que le haya escrito, ella respondió: "Una vez Bad Bunny. Pero no, no. Eliminé de una, porque no. Ya con cantantes, no no, yo prefiero cerrar hasta de amistad".

Asimismo, admitió que es mejor ese tipo de relaciones por "respeto" a la industria. Recordemos que, en el mes de septiembre del año 2021, el reggaetonero Nicky Jam oficializó su relación con la criolla, fue un breve pero intenso romance lleno de polémicas que finalizó a mediados de abril del año siguiente. Sin embargo, ambos quedaron como buenos amigos.

Entre los otros famosos con los que se le ha relacionado a la modelo figuran Neymar, Maluma y el futbolista James Rodríguez con quien ha sido vista en los últimos meses compartiendo en diferentes encuentros. De igual forma, Aleska fue protagonista de una tormentosa relación con el empresario Miguel Mawad, personaje con el que desde el año pasado ha sido parte de una guerra mediática.

Hay que destacar que, se desconoce la fecha cuando el intérprete de "Perro negro" le escribió a Aleska, pues en los últimos meses ha sido vinculado con la modelo estadounidense Kendall Jenner, después de sus diferentes demostraciones de cariño en público, así como todos los eventos en los que asisten juntos.