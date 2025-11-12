Presentadora que asesinó a su madre se defiende

Suscríbete a nuestros canales

Una noticia de terror corre en los medios de comunicación estadounidense, apuntando a la exconductora de televisión Angelynn Mock. Y es que, la mujer fue arrestada hace días y acusada de haber matado a su madre Anita Avers, de 80 años.

Momentos de terror

Medios informan que la señora fue hallada en su residencia con múltiples heridas en su cuerpo, siendo la principal sospechosa Mock, con el cargo de asesinato de primer grado.

Una vecina de la señora Anita, es quien ha revelado detalles muy fuertes del asesinato, como que Angelynn tras según realizar el macabro hecho cruzó la calle y se acercó al carro en el que estaba su pareja, con las manos llenas de sangre.

Señalan que la exconductora de Fox Noticias ST. Louis, pidió un teléfono para llamar a las autoridades, quienes al llegar al lugar encontraron el cuerpo de la señora de 80 años inconsciente en su cama con las heridas.

Igualmente, se conoce que Mock fue llevado a un centro de salud donde recibió atención de especialistas por leves lesiones, y quedando luego bajo custodia, hasta que se pueda esclarecer el terrible caso.

Angelynn rompió el silencio

Medios de Estados Unidos aseguran que la mujer ya tuvo las primeras declaraciones con la policía, en la que ha revelado que actuó en defensa propia en contra de su progenitora.

Las declaraciones dejan impactado al público ya que se trató de una mujer de 80 años.