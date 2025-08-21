Estafador de Justin Bieber hace de las suyas en Las Vegas ¡Polémica!

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 16 de agosto fanáticos del cantante y compositor canadiense Justin Bieber, fueron engañados por un hombre en Las Vegas, Estados Unidos. El sujeto se aprovechó del gran parecido con el artista para subir al escenario interpretando algunos éxitos del creador de “Baby”.

El hombre ha sido identificado como Dylan Desclos, quien no es la primera ocasión que se hace pasar por Justin, y que hasta tiene una línea de ropa urbana, inspirada en el estilo del cantautor de 31 años y padre de un niño.

Detalles de la situación

Medios afirman que Dylan logró engañar a la seguridad del club, por el enorme parecido con Bieber. Al hacer acto de presencia hizo despertar gritos y aplausos de todos los asistentes, quienes pensaron que el cantante había llegado para una presentación sorpresa.

Aseguran que el hombre hizo desastres en el lugar acumulando una enorme cuenta de $10.000 en consumo de bebidas, comida y lujos.

Los agentes de seguridad se dieron cuenta de la farsa y el robo, cuando buscaron a la superestrella para que pagara los gastos, y se dieron cuenta que se había fugado.

Los videos se han hecho viral en las redes sociales, despertando una serie de opiniones sobre el club y la seguridad que tienen con los artistas y personas que asisten para pasarla bien en la ciudad que nunca duerme.

¿Qué hará la justicia?

Hasta el momento no se conoce si las autoridades de Las Vegas, tomarán acciones legales en contra de Dylan Desclos, por usurpación y falsificación de identidad de un artista tan importante como lo es Justin Bieber.