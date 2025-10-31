Farándula

El negocio que habría hecho Lamine Yamal con Shakira y Piqué

Según reporta el fotógrafo Jordi Martín, ocurrió en la expareja el cierre que ambos necesitaban

Por

Bárbara Chirino
Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 11:18 am
El negocio que habría hecho Lamine Yamal con Shakira y Piqué
Shakira, Piqué y Lamine Yamal / Fotos: Getty Images
Después de anunciar su ruptura en 2022, Shakira y Gerard Piqué protagonizaron una serie de desencuentros que mantuvieron al público en vilo.

Discusiones y rumores llenos de sentimientos, marcaron esta etapa hasta que, según reporta el fotógrafo Jordi Martín, ocurre el cierre anunciado de este episodio tan difícil para ambos famosos.

Lo que unía legalmente a Shakira y Piqué

Uno de los elementos más comentados de este desenlace es la antigua casa de Barcelona que ambos compartieron, ya que, el inmueble se encontraba “en el limbo” tras la separación hasta que Piqué decidió intervenir para que finalmente se vendiera.

Según el reporte, el futbolista aceptó la operación para que se cerrara la compra, liberando así un compromiso tangible que seguía pendiente. Todo ello como una especie de “capítulo final” que tanto Shakira como él necesitaban.

La operación marca el fin de lazos materiales, abiertos, visibles. La barranquillera, por su parte, puso condiciones firmes para la venta, lo que muestra que ha decidido poner en claro su autonomía después de años de tensión mediática.

¿Quién sería el nuevo dueño?

De acuerdo a la información suministrada por Martin en El Gordo y La Flaca, la residencia ahora le pertenece al futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, lo que nuevamente convierte a la casa ubicada es Esplugues de Llobregat, en un territorio culé.

Asimismo, el paparazzi aseguró que, el delantero que justamente nació en esa localidad, adquirió el inmueble por 11 millones de euros, precio que la intérprete de "Hips Don’t Lie" no quiso rebajar en propuestas anteriores.

 

