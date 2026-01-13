El gesto viral de Leonardo DiCaprio en los Globos de Oro ¡Se volvió un meme!

Suscríbete a nuestros canales

Los Globos de Oro 2026 no solo serán recordados por sus ganadores, sus vestidos o discursos emotivos, sino por uno de los momentos más virales y comentados de la noche protagonizado por Leonardo DiCaprio, el actor de Hollywood cuya presencia engalanó aún más la premiación.

Leonardo DiCaprio protagoniza el primer meme de 2026

DiCaprio, de 51 años, asistió a la ceremonia celebrada en Los Ángeles con su típica elegancia, caminando la alfombra roja con un impecable esmoquin clásico de Dior que reafirmó su estatus como ícono de estilo masculino.

Sin embargo, lo que realmente encendió la noche no fue su look, sino una secuencia de gestos espontáneos captados durante un descanso comercial que pronto explotó en redes sociales.

En un video compartido por la cuenta oficial de los Globos de Oro en TikTok, Leonardo aparece animado, señalando, gesticulando exageradamente y prácticamente actuando desde su asiento, en un momento que se volvió uno de los clips más compartidos del evento.

¿Qué estaba pasando? Teorías de las redes sociales

Aunque no hay audio en la grabación original, los fans y analistas de redes comenzaron a interpretar la escena con creatividad. Algunos lip-readers y teorías en línea sugieren que DiCaprio estaba bromeando con un compañero sobre la reacción de alguien al K-pop en la ceremonia.

La frase que más circula en plataformas como X (antes Twitter) fue algo como: “Yo te estaba viendo con lo del K-pop, estabas tipo: ‘¿Quién es? ¿Es… K-pop?’” acompañada de gestos divertidos y risas.

Precisamente, la película animada “KPop Demon Hunters” se llevó dos premios esa noche, lo que podría explicar por qué el tema surgió en la conversación improvisada.

Aunque Leonardo DiCaprio no se llevó el Globo de Oro al Mejor Actor – Comedia o Musical, perdió ante Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, su momento viral y sus expresiones espontáneas lo convirtieron en el ganador de internet esa noche.