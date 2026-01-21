Despiden al diseñador Valentino con conmovedora capilla ardiente en Italia

Suscríbete a nuestros canales

Familiares, amigos cercanos y personas se encuentra despidiendo al diseñador de modas Valentino, quien falleció el lunes 19 de enero de 2026 a los 93 años.

Detalles de la capilla ardiente

Esté miércoles 21 de enero se abrió para el público la capilla ardiente del diseñador, quien fue una gran influencia en la moda y teniendo como referencia el color rojo, con el cual creó vestidos únicos que aún se mantienen vigentes.

La capilla está ubicada en el PM23, el Centro Cultura de Roma, adornada con una larga alfombra blanca, marcando el camino hasta donde se encuentra el féretro del nacido el 11 de mayo de 1932, cuyo nombre de pila era Valentino Clemente Ludovico Garavani.

Sillas blancas, una emblemática fotografía, luces y flores blancas, son parte de la decoración de la capilla para despedir a uno de los más grandes e influyentes de la moda mundial.

El blanca, el color perfecto para mostrar respeto, paz y tranquilidad en un momento tan doloroso para los amantes de la moda.

El lugar estará abierto este miércoles y mañana jueves, ya que el viernes 23 de enero será el funeral privado.

Detalles de la muerte

Fue la tarde del lunes 19 de enero que la fundación del italiano, anunció en Instagram la partida.

Con un doloroso mensaje la fundación resaltó el buen corazón que tuvo el apasionado de la moda y el lujo.

“Compartimos con sincera simpatía el dolor de sus seres queridos, y seguimos comprometidos a preservar y elevar el valioso patrimonio creativo, cultural y humano que nos confió, sobre el cual se funda la Maison Valentino”, escribieron.