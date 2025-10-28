Daddy Yankee y Danny Ocean posan juntos en los Premios Billboard

Suscríbete a nuestros canales

El ícono mundial del reguetón, Daddy Yankee, ha causado sensación en las redes sociales tras publicar una fotografía en su cuenta de Instagram junto al aclamado artista venezolano Danny Ocean.

La celebración de los Premios Billboard a la Música Latina dejó momentos icónicos entre artistas y un regreso esperado a los escenarios del boricua que, no dudó en reconocer a los nuevos talentos de la industria.

La fotografía, muestra a ambos artistas compartiendo un momento de camaradería. “Muy admirador de tu trabajo líder, gracias por el ratico y la charla”, comentó Danny en la publicación que también muestra momentos de Daddy Yankee en la ceremonia.

Este encuentro es un claro ejemplo de la unión y el respeto mutuo entre diferentes generaciones de artistas latinos.

Danny Ocean destaca en los Premios Billboard

Con tres nominaciones de los Premios Billboard, Danny Ocean realizó una presentación fiel a su estilo con un performance que creaba una fogata en la playa.

“Corazón” fue el tema elegido para cantar durante la gala en vivo. Calidez es la palabra perfecta para definir su interpretación.

El criollo con su ritmo caribeño ha ganado terreno en la industria musical y luego de una gira exitoso por países de Latinoamérica, se prepara para triunfar en los Latin Grammy el próximo 13 de noviembre.