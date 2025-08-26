Con dolor Dani Martin se despide de Verónica Echegui: “Me regaló amor”

Suscríbete a nuestros canales

Este 25 de agosto, la conmoción fue absoluta tras la inesperada muerte de Verónica Echegui, una noticia que ha dejado a amigos, colegas y admiradores en un profundo estado de consternación.

La actriz española, conocida por su trabajo en películas como "No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas" y "La niebla y la doncella", ha recibido cientos de mensajes y despedidas por parte de quienes la conocieron y trabajaron con ella.

​Uno de los mensajes más emotivos proviene de Dani Martín, su compañero de reparto en la película "Yo soy la Juani". A través de una carta abierta publicada en redes sociales, el cantante y actor ha elogiado el talento y la calidad humana de Echegui, describiéndola como un "ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril".

​Martín reflexión sobre la conexión que compartían, destacando su profesionalismo y el amor que ella le regaló como compañera. De igual manera, expresó su tristeza por no haberla visto en mucho tiempo y su pesar por la forma en que el destino los ha vuelto a unir.

“A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos. Hacía tiempo que no la veía, hasta esta mañana. No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida, que no es nuestra”, fue parte de su mensaje.

Sentidas despedidas a Verónica Echegui

​La noticia del fallecimiento de Verónica Echegui ha provocado una ola de reacciones en el mundo del cine y la televisión. Rostros conocidos como Antonio Banderas, María Castro, Fernando Tejero, Hiba Abouk, Juan Diego Botto, Miguel Ángel Muñoz y Natalia Verbeke, entre muchos otros, han manifestado su dolor por la pérdida.

​ "Toda la fuerza a la gente que la quería y admiraba, que éramos muchos. Vuela alto y lleva tu arte allá donde vayas", señaló un integrante del serial de época "La Promesa".

Muerte de Verónica Echegui

Fue el domingo 24 de agosto cuando Echegui perdió la vida en el Hospital 12 de Octubre de Madrid tras ser ingresada por un cáncer.

Hasta ahora, se desconoce las causas exactas de la muerte, pero, medios españoles informaron que, la artista presentaba fuertes complicaciones mientras luchaba con dicha enfermedad en silencio.