BOS 1
BAL 3
B: 0
S: 0
O: 0
TB 4
CLE 0
B: 1
S: 1
O: 2
ATL 0
MIA 1
B: 2
S: 2
O: 0
WSH 0
NYY 1
B: 3
S: 3
O: 3
MIN 0
TOR 5
B: 0
S: 1
O: 2
PHI 1
NYM 0
B: 0
S: 1
O: 0
KC 0
CWS 0
B: 2
S: 2
O: 0
AZ 0
MIL 0
B: 2
S: 2
O: 2
PIT 0
STL 0
B: 1
S: 0
O: 0
Warmup
LAA 0
TEX 0
Pre-Game
SD 0
SEA 0
Pre-Game
DET 0
ATH 0
Pre-Game
CIN 0
LAD 0

PHI
76-54 (.585)
1
Alta 3rd 0 out
0

NYM
69-61 (.531)
Trea Turner

AL BATE

Trea Turner (SS)
1 - 1
Kodai Senga

LANZA

Kodai Senga
2.0 IP, 1 CL, 1 K, 43 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1
1
Foul
Sweeper 76.8 MPH.
Rotación:2.434RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
1 0 - - - - - - 1 2 1
0 0 - - - - - - 0 0 0
Entradas PHI NYM
Kyle Schwarber batea rodado de out a primera base Pete Alonso. Trea Turner anota. 1 0
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Turner SS 1-1 1 0 0 .301
K. Schwarber DH 1-0 0 0 1 .248
B. Harper 1B 1-0 0 0 0 .262
J. Realmuto C 1-0 0 0 0 .278
A. Bohm 3B 1-0 0 0 0 .281
B. Marsh LF 0-0 0 0 0 .259
M. Kepler RF 1-1 0 0 0 .217
H. Bader CF 1-0 0 0 0 .256
B. Stott 2B 1-0 0 0 0 .247




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Cristopher Sánchez 2.0 0 0 2 27-18 2.43
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 1-0 0 0 0 .264
J. Soto RF 1-0 0 0 0 .249
S. Marte DH 1-0 0 0 0 .288
P. Alonso 1B 1-0 0 0 0 .259
M. Vientos 3B 1-0 0 0 0 .238
B. Nimmo LF 1-0 0 0 0 .253
T. Taylor CF 1-0 0 0 0 .205
J. McNeil 2B 0-0 0 0 0 .258
L. Torrens C 0-0 0 0 0 .212




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Kodai Senga 2.0 1 2 1 43-25 2.62

Philadelphia
NY Mets
2 H 0
0 HR 0
4 TB 0
2 DEB 1

Philadelphia
NY Mets
2 K 1
18 ST 25
0 H 2
0 BB 1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 76 54 .585 - W2
Mets 69 61 .531 7.0 L1
Marlins 61 69 .469 15.0 W1
Braves 59 71 .454 17.0 W1
Nationals 53 77 .408 23.0 L2
Probabilidad de ganar
61.7 %
3 parte alta
(B:0 S:0 O:0)

Philadelphia 1 - 0 NY Mets
Datos del encuentro
Estadio: Citi Field
Localidad: Flushing, New York
El clima: Cloudy, 80 ºF
Capacidad: 42.136
Árbitros:
Home Plate: Scott Barry
1era base: Willie Traynor
2da base: CB Bucknor
3era base: Dan Iassogna
