|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|1
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|1
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Entradas
|PHI
|NYM
|1º
|Kyle Schwarber batea rodado de out a primera base Pete Alonso. Trea Turner anota.
|1
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Turner SS
|1-1
|1
|0
|0
|.301
|K. Schwarber DH
|1-0
|0
|0
|1
|.248
|B. Harper 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.262
|J. Realmuto C
|1-0
|0
|0
|0
|.278
|A. Bohm 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.281
|B. Marsh LF
|0-0
|0
|0
|0
|.259
|M. Kepler RF
|1-1
|0
|0
|0
|.217
|H. Bader CF
|1-0
|0
|0
|0
|.256
|B. Stott 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.247
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cristopher Sánchez
|2.0
|0
|0
|2
|27-18
|2.43
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|1-0
|0
|0
|0
|.264
|J. Soto RF
|1-0
|0
|0
|0
|.249
|S. Marte DH
|1-0
|0
|0
|0
|.288
|P. Alonso 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.259
|M. Vientos 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.238
|B. Nimmo LF
|1-0
|0
|0
|0
|.253
|T. Taylor CF
|1-0
|0
|0
|0
|.205
|J. McNeil 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.258
|L. Torrens C
|0-0
|0
|0
|0
|.212
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Kodai Senga
|2.0
|1
|2
|1
|43-25
|2.62
|
Philadelphia
|
NY Mets
|2
|H
|0
|0
|HR
|0
|4
|TB
|0
|2
|DEB
|1
|
Philadelphia
|
NY Mets
|2
|K
|1
|18
|ST
|25
|0
|H
|2
|0
|BB
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Turner SS
|1-1
|1
|0
|0
|.301
|K. Schwarber DH
|1-0
|0
|0
|1
|.248
|B. Harper 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.262
|J. Realmuto C
|1-0
|0
|0
|0
|.278
|A. Bohm 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.281
|B. Marsh LF
|0-0
|0
|0
|0
|.259
|M. Kepler RF
|1-1
|0
|0
|0
|.217
|H. Bader CF
|1-0
|0
|0
|0
|.256
|B. Stott 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.247
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cristopher Sánchez
|2.0
|0
|0
|2
|27-18
|2.43
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|1-0
|0
|0
|0
|.264
|J. Soto RF
|1-0
|0
|0
|0
|.249
|S. Marte DH
|1-0
|0
|0
|0
|.288
|P. Alonso 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.259
|M. Vientos 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.238
|B. Nimmo LF
|1-0
|0
|0
|0
|.253
|T. Taylor CF
|1-0
|0
|0
|0
|.205
|J. McNeil 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.258
|L. Torrens C
|0-0
|0
|0
|0
|.212
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Kodai Senga
|2.0
|1
|2
|1
|43-25
|2.62
|
Philadelphia
|
NY Mets
|2
|H
|0
|0
|HR
|0
|4
|TB
|0
|2
|DEB
|1
|
Philadelphia
|
NY Mets
|2
|K
|1
|18
|ST
|25
|0
|H
|2
|0
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Phillies
|1
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|1
|Mets
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Entradas
|PHI
|NYM
|alta
|1º
|Kyle Schwarber batea rodado de out a primera base Pete Alonso. Trea Turner anota.
|1
|0
Ver más