|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|4
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|4
|6
|1
|1
|2
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|4
|5
|0
|Entradas
|SD
|SEA
|1º
|Cal Raleigh batea jonrón (50) con elevado por el jardín izquierdo.
|0
|1
|2º
|Gavin Sheets batea jonrón (18) con línea entre los jardines derecho y central.
|1
|1
|2º
|Jake Cronenworth batea jonrón (10) con elevado por el jardín derecho.
|2
|1
|2º
|Fernando Tatis Jr. batea jonrón (18) con elevado por el jardín central. Freddy Fermin anota .
|4
|1
|2º
|Jorge Polanco batea jonrón (20) con línea por el jardín izquierdo. Mitch Garver anota .
|4
|3
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|3-1
|1
|1
|2
|.264
|L. Arraez 1B
|3-1
|0
|0
|0
|.285
|M. Machado 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.290
|R. O'Hearn DH
|2-0
|0
|0
|0
|.277
|X. Bogaerts SS
|2-1
|0
|0
|0
|.263
|G. Sheets LF
|2-1
|1
|1
|1
|.257
|R. Laureano CF
|2-0
|0
|0
|0
|.296
|J. Cronenworth 2B
|2-2
|1
|1
|1
|.244
|F. Fermin C
|1-0
|1
|0
|0
|.260
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|JP Sears
|3.2
|3
|5
|2
|58-37
|5.01
|David Morgan
|1.0
|0
|0
|2
|18-11
|1.67
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|R. Arozarena LF
|3-0
|0
|0
|0
|.239
|C. Raleigh DH
|2-1
|1
|1
|1
|.248
|J. Rodríguez CF
|3-0
|0
|0
|0
|.258
|E. Suárez 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.235
|J. Naylor 1B
|2-1
|1
|0
|0
|.283
|M. Garver C
|1-0
|1
|0
|0
|.209
|J. Polanco 2B
|2-2
|1
|1
|2
|.251
|J. Crawford SS
|2-1
|0
|0
|0
|.263
|V. Robles RF
|2-0
|0
|0
|0
|.259
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Bryce Miller
|5.0
|4
|6
|4
|81-59
|5.98
|
San Diego
|
Seattle
|6
|H
|5
|3
|HR
|2
|16
|TB
|12
|2
|DEB
|2
|
San Diego
|
Seattle
|4
|K
|4
|48
|ST
|59
|5
|H
|6
|1
|BB
|1
|
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Padres
|0
|4
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|4
|6
|1
|Mariners
|1
|2
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|4
|5
|0
