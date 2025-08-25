Play by Play

SD
74-57 (.565)
4
Baja 5th 2 outs
4

SEA
70-61 (.534)
Eugenio Suárez

AL BATE

Eugenio Suárez (3B)
2 - 0
David Morgan

LANZA

David Morgan
1.0 IP, 0 CL, 2 K, 18 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Julio Rodríguez 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2
2
Strike tirándole
Slider 88.5 MPH.
Rotación:0RPM
1
Bola mala
Slider 89.4 MPH.
Rotación:2.380RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 4 0 0 0 - - - - 4 6 1
1 2 0 1 - - - - 4 5 0
Entradas SD SEA
Cal Raleigh batea jonrón (50) con elevado por el jardín izquierdo. 0 1
Gavin Sheets batea jonrón (18) con línea entre los jardines derecho y central. 1 1
Jake Cronenworth batea jonrón (10) con elevado por el jardín derecho. 2 1
Fernando Tatis Jr. batea jonrón (18) con elevado por el jardín central. Freddy Fermin anota . 4 1
Jorge Polanco batea jonrón (20) con línea por el jardín izquierdo. Mitch Garver anota . 4 3
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 3-1 1 1 2 .264
L. Arraez 1B 3-1 0 0 0 .285
M. Machado 3B 3-0 0 0 0 .290
R. O'Hearn DH 2-0 0 0 0 .277
X. Bogaerts SS 2-1 0 0 0 .263
G. Sheets LF 2-1 1 1 1 .257
R. Laureano CF 2-0 0 0 0 .296
J. Cronenworth 2B 2-2 1 1 1 .244
F. Fermin C 1-0 1 0 0 .260




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
JP Sears 3.2 3 5 2 58-37 5.01
David Morgan 1.0 0 0 2 18-11 1.67
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Arozarena LF 3-0 0 0 0 .239
C. Raleigh DH 2-1 1 1 1 .248
J. Rodríguez CF 3-0 0 0 0 .258
E. Suárez 3B 2-0 0 0 0 .235
J. Naylor 1B 2-1 1 0 0 .283
M. Garver C 1-0 1 0 0 .209
J. Polanco 2B 2-2 1 1 2 .251
J. Crawford SS 2-1 0 0 0 .263
V. Robles RF 2-0 0 0 0 .259




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Bryce Miller 5.0 4 6 4 81-59 5.98

San Diego
Seattle
6 H 5
3 HR 2
16 TB 12
2 DEB 2

San Diego
Seattle
4 K 4
48 ST 59
5 H 6
1 BB 1
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 74 57 .565 - W1
Padres 74 57 .565 - L1
D-backs 64 68 .485 10.5 L2
Giants 63 68 .481 11.0 W2
Rockies 37 94 .282 37.0 L4
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 72 59 .550 - L1
Mariners 70 61 .534 2.0 W1
Rangers 66 67 .496 7.0 L1
Angels 62 69 .473 10.0 W1
Athletics 60 72 .455 12.5 L1
Probabilidad de ganar
53.1 %
5 parte baja
(B:1 S:1 O:2)

San Diego 4 - 4 Seattle
Datos del encuentro
Estadio: T-Mobile Park
Localidad: Seattle, Washington
El clima: Clear, 84 ºF
Capacidad: 47.929
Árbitros:
Home Plate: Ryan Wills
1era base: Edwin Jimenez
2da base: Will Little
3era base: Lance Barksdale
