Así se ve Barbara Eden la icónica actriz de “Mi bella genio” a sus 94 años

El pasado 23 de agosto Barbara Eden arribó a sus 94 años. Recordada por su personaje principal en “Mi Bella Genio”, la actriz marcó su carrera y toda una generación al interpretar a Jeannie.

A más de cinco décadas de haber finalizado la serie, su salto a la fama fue inevitable; esto le abrió las puertas a estar en otras producciones como las series "Harper Valley PTA", "Sabrina, la bruja adolescente" y "George Lopez", así como también protagonizó películas destacadas, entre ellas "Always and Forever" (2009) y tuvo papeles en "Carolina" (2003) y "Mi casa, su casa" (2003).

Aunque se encuentra retirada de la actuación desde hace tres años, su imagen sigue presente. Barbara Eden no se aleja por completo de quienes la recuerdan manteniéndose activa en redes sociales y recientemente ha aceptado entrevistas en podcast, demostrando que la edad es solo un número.

Antes y después de Barbara Eden

Fue en 1964 cuando “Mi Bella Genio” se trasmitió por primera vez en las pantallas de las familias estadounidenses, para ese entonces, la actriz tenía 34 años de edad, y según una revelación estuvo embarazada durante la primera temporada.

A sus 94 años, Barbara Eden continúa conquistando al público con su carisma, espíritu alegre y una sonrisa que siempre la acompaña, muy marcada por su papel de Jeannie. Sin embargo, su cambio físico es notable por su edad, pero, eso no ha impedido que siga en los corazones de quienes alguna vez disfrutaron de la serie.