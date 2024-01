¡Alarmante! Actor de las “50 Sombras de Grey” fue hospitalizado por esta razón

El actor James Dornan, conocido por su participación en la trilogía las “50 sombras de Grey”; fue hospitalizado al presentar diversos síntomas causados por orugas tóxicas durante sus últimas vacaciones en Portugal.

Su amigo, Gordon Smart, fue quien narró los hechos pues también fue ingresado en un centro médico, tras padecer síntomas similares. Durante el podcast "The Good, the Bad and the Unexpected" transmitido por BBC, reveló que tuvo síntomas de hormigueo en varias zonas de su cuerpo, lo que despertó rápidamente las alarmas.

El también presentador señaló que presentó los síntomas aparecieron luego de jugar golf.

“Tenía un hormigueo en la mano izquierda y cosquillas en el brazo izquierdo. Soy hijo de un médico de cabecera y pensé: <Esto normalmente es un signo del comienzo de un ataque cardíaco>”, detalló.

En el momento que Gordon recibió el alta, se dirigió al hotel y fue cuando se percató que su amigo estaba recibiendo atención médica.

"Dios mío. Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia", le confesó Dornan.

Ambas celebridades lograron recuperarse satisfactoriamente. Después de una semana, el doctor que los atendió, les reveló las causas de los padecimientos.

"Resulta que en los campos de golf del sur de Portugal hay orugas que matan a los perros de la gente y provocan infartos a hombres de 40 años. Nos hemos topado con orugas procesionarias peludas y hemos tenido mucha suerte de salir de allí. La buena noticia es que no fue una sobredosis de cafeína, no fue una resaca, fue una oruga venenosa y tóxica y vivo para contarlo", concluyó.