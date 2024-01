¡Se revela lo peor! Patricia Manterola alarma a sus fanáticos por delicado estado de salud (+Detalles)

“Hoy sería mi tercer día en cama, Me lastime la espalda y no me he podido levantarme. Voy a ir al doctor para que me revisen porque no me puedo mover, no puedo hacer nada”, con este mensaje la cantante y actriz mexicana Patricia Manterola compartió el jueves 18 de enero que está atravesando una fuerte situación de salud desde hace varios días, despertando preocupación entre sus miles de fanáticos que la aman y recuerdan por su icónica canción “Que el fútbol no pare”.

Manterola que recientemente estuvo como parte de las actrices seleccionada para participar en la primera temporada del reality “El secreto de las indomables”, junto a Yuri, Alicia Machado, Ninel Conde, Zuleyka Rivera y Amara “La Negra”, reveló que han sido dolores muy fuertes y que asistiría a un centro médico para una resonancia que pueda determinar qué es lo que realmente tiene en su espalda.

Pues, este viernes 19 de enero a través de sus historias de Instagram la intérprete indicó desde el hospital que se trató de un cansancio en su cuerpo, que lo reflejó a través del intenso dolor y que ya está recibiendo un tratamiento para mejorar lo más pronto posible.

“Mis amores gracias por sus mensajes y por compartir sus remedios, ya estoy en tratamiento tengo un parche en mi espalda, tomando relajantes musculares y sobre todo medicamentos para el dolor. Yo que ando tan activa haciendo ejercicio, caminando de arriba para abajo con los niños, trabajando en el escenario y bailando, el cuerpo dice parale un tantico”, expresó.

Sin embargo, todo no ha sido negativo la artista aseveró que aprovechará los días de reposo para dedicarse a desarrollar unos proyectos que desde hace mucho tiempo tenía pautados, pero por tanto trabajo no ha podido desarrollar.

En el clip se aprecia que a pesar del fuerte dolor la actriz no deja de un lado lucir radiante, al tener su abundante cabellera con mucho volumen y su piel lozana.