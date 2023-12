No te lo vas a creer: la enfermedad que contrajo Yuri por estar de ninfómana

La cantante mexicana Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri, ha gozado a lo largo de su carrera artística con un enorme éxito, con su talento, profesionalismo y respeto en la música y la animación se ha consolidado como una figura importante en la industria del entretenimiento latino.

La intérprete de la icónica canción “Maldita Primavera” lleva una vida muy feliz y privada de lo medios de comunicación con su esposo Rodrigo Espinoza, siendo una de las parejas más estable de la farándula mexicana.

Recientemente, la rubia de 59 años abrió su corazón en una sentimental entrevista con el conferencista Nayo Escobar, en la cual reveló detalles íntimos de su vida privada cuando estaba en el auge de su popularidad en el país azteca.

La originaria de Veracruz, México, indicó durante la conversación que en su juventud tomó decisiones en su vida muy fuertes, padeció de una intensa adicción por tener relaciones sexuales con diversos hombres que casi acaba con su vida, por una infección sexual.

“Lo mío era el amor, el cariñito, eso era lo mío, no era la droga, la pachanga, era tener sexo. Me lo traen, oye pero es casado, si pero no capado, traérmelo y tuvo mi consecuencia. Tuve un papiloma cervicouterino, casi cáncer, casi me mata”, expresó muy seria la también actriz.

Yuri que recientemente estuvo a la cabeza del reality, El secreto de las Indomables, aseveró que nunca tuvo un control en su vida, ni una persona que la aconsejara para decidir en que momento detenerse de realizar los constantes actos.

“Yo estaba medio “Happy Day” cada vez que me acostaba con los señores y nunca me cuidé, no sé como no salí embarazada. Yo me acosté con mucha gente”, indico. Sin embargo, no todo fue negativo la presentadora aseveró que su mayor refugio fue Dios para poder salir adelante y comenzar una vida estable lejos del sexo.

“Yo decía le decía a Dios: “Señor no me abandones, porque aquí suelto todo, suelto el calzón y suelo el brasier, y pues me la safo. Dios me regresó a las andadas porque mi carne está viciada, yo la vicié”, puntualizó Yuri.