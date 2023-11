Así fue el último desfile de R’Bonney Gabriel, la estadounidense que le arrebató la corona a Amanda Dudamel (+Video)

Al momento de posarse sobre el escenario las candidatas de Tailandia, Australia y Nicaragua, la reina saliente R’Bonney Gabriel, se subió al escenario luciendo un interesante y único vestido especial para la ocasión. De pies a cabeza, la estadounidense estuvo forrada de cristales rojos que adornaron su traje, y también cubrió su cabellera con un pequeño tocado que se unía con su vestido rojo que la hacían ver opulenta y muy atrevida con el prevaleciente color rojo.

La norteamericana realizó su último desfile como Miss Universo, y no pudo hacerlo de otra manera sino con un motivador mensaje: “Creo que forjamos nuestro propio destino mediante acción con intención y arduo trabajo. Todos nacemos con un don, y yo me siento agradecida que Miss Universo me dio la oportunidad de compartir con el mundo mi don para la moda, desde colaborar con jóvenes diseñadores hasta crear piezas recicladas”.

“He querido demostrar que la moda puede ser una fuerza del bien, nunca permitamos que la adversidad o el odio nos impida nuestro propósito”, enfatizó Gabriel, un texto muy apropiado luego de ser tan criticada durante estos once meses de reinado, y es que, para nadie es un secreto que la máxima favorita era la venezolana Amanda Dudamel, por lo que la estadounidense siempre ha sido muy criticada por su corona.

Posterior a su discurso, R’Bonney coronó a Sheynnis Palacios, la representante de Nicaragua que logró conquistar la primera corona en este certamen para su país, dejándole el pecho inflado a esos nicaragüenses que durante muchos años habrán soñado con este momento.

La reina saliente representó al estado de Texas y tiene 28 años, es diseñadora de modas y ha sido inspiración para todos sus seguidores, siendo hija de una estadounidense y un filipino, la modelo llegó a la nación americana con sólo 20 dólares en su bolsillo, pero logró superarse y cursar un doctorado en Psicología.

Además de todas las críticas que recibió la diseñadora, también se habló de un posible descontento que la magnate transgénero, Anne Jakrajutatip, y dueña de la franquicia, habría tenido con las marcas de patrocinio que la ex Miss USA logró atraer, que se resumían en una sola. Asimismo, se dijo que estuvo renunciando a ciertas actividades que le correspondían como soberana de la belleza.