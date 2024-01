¡Se confirma lo peor! Laura Vieira anuncia que atraviesa difícil estado de salud (+Detalles)

“Un diagnóstico muy duro que nadie quiere escuchar y difícil de procesarse”, así fue como la presentadora venezolana Laura Vieira abrió su corazón para compartir con sus miles de seguidores en Instagram de la manera más conmovedora que ha sido diagnosticada con cáncer de mama y que ya está recibiendo tratamiento.

A través de una publicación en su cuenta personal de la camarita la recordada presentadora del programa de Venevisión “Cartas del corazón”, compartió un mensaje que despertó una gran tristeza en sus compañeros del gremio artístico y seguidores, al informar que en el 2023 se le diagnóstico la enfermedad, pero que la afronta con mucha calma.

“Hace algo más de un mes me diagnosticaron cáncer de seno. Tocó actuar rápido y comenzar tratamiento en pleno diciembre y estoy intentando sobrellevarlo con la mayor tranquilidad posible. Y por afrontarlo no me considero valiente, ni guerrera. Solo soy un ser humano lleno del miedo inevitable que produce un diagnóstico como este”, escribió en el post.

Vieira acompañó el texto con una hermosa imagen de un impresionante atardecer, que reflejan lo aferrada que se encuentra a la fe de Dios para salir lo más pronto posible la enfermedad. “Ya comencé tratamiento por el flanco de la quimioterapia con todos sus embates, acompañada de mi esposo, familia y muchas personas queridas a mi alrededor".

Inmediatamente la noticia captó la atención de artistas venezolanos que no dudaron en enviar mensajes de amor a la animadora, como Carmen Julia Álvarez, Jonathan Montenegro, Mariángel Ruíz, Mariela Celis, Patricia Fuenmayor, Zoraya Villareal, Osman Aray, Gledys Ibarra, entre otros.

Pero sin duda el comentario que se ha robado toda la atención ha sido el de la periodista y sobreviviente de cáncer Anna Vaccarella que escribió. “Querida Laura celebro estas líneas. Vas pudiendo, un día a la vez, una hora a la vez. Agarradita de Dios SIEMPRE”.

Laura pidió a sus seguidores que su salud este presente en sus oraciones para salir del proceso lo más pronto posible y seguir juntos a sus tres hijos Sofía, Samuel y Moisés.