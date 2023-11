LVBP: ¿Cómo resguardarán los Leones del Caracas a Freddy Fermín? Esto dice José Alguacil

Lo que está entre cielo y tierra es inocultable, en esa sintonía cala del todo la importancia de Freddy Fermín en el esquema de Leones del Caracas, ¿cómo no serlo si se trata de un receptor que es grandeliga, el Jugador Más Valioso y campeón bate regente en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional?

Pero en todos los relacionados al ámbito melenudo un grado de angustia se hizo presente cuando su flamante máscara el pasado domingo recibió par de pelotazos, uno de ellos en una de sus rodillas; el nativo de Puerto Ordaz como siempre guapeó, pero eventualmente debió salir de la partida ante Tiburones de La Guaira.

Tras la jornada libre del lunes, para este martes naturalmente la principal inquietud era el estatus de Freddy Antonio, situación aclarada en primera instancia por él mismo y luego por su mánager José Alguacil:

“(Los pelotazos), no fueron nada grave, una breve molestia pero se trata de un jugador que recién se acaba de incorporar, solo tiene 2 juegos y no había intención de arriesgarlo; hablé con él para ver cómo estaba, él no se va a salir tan fácil pero no era el momento de arriesgarse y ya para esta semana habíamos creado un plan de trabajo, por lo que le dije 'Sé inteligente saliendo ahora, mañana también es día libre', ahora está en la alineación como teníamos estipulado en el rol de DH (bateador designado).

Y justo eso, inteligencia, fue la principal cualidad que exhortaron los Reales de Kansas City en su receptor, que viniese a divertirse, a dar continuidad a los avances de su juego con los Leones. Tener a José Alguacil en el día a día viene como anillo al dedo, no olvidemos que el estratega también forma parte del cuerpo técnico de los monarcas.

Finalmente, sobre alternar a Fermín detrás del plato y como designado, el dirigente melenudo subrayó que varios jugadores formarán parte de esa rotación con la finalidad de “siempre fortalecer el line up”.