MLB: Trevor Bauer quiere una nueva oportunidad y utilizó a Blake Snell como trampolín

Trevor Bauer no lanza en el beisbol de las Grandes Ligas desde la temporada 2021, luego de ser acusado por violencia domestica. A pesar de esto, consiguió un pacto para estar en Japón y en la misma, demostró que todavía tiene mucho que darle al beisbol.

Debido a esto, el ganador del Premio Cy Young del 2020 sigue pidiendo a gritos una nueva oportunidad y en esta oportunidad utilizó a Blake Snell como trampolín para buscar un contrato.

El motivo principal es que Snell está buscando un contrato que supere los $200 millones de dólares y a pesar de que se encuentra agente libre a falta de una semana de iniciar los entrenamientos primaverales, Bauer está consciente que ganará muchos millones en su nuevo pacto.

"Blake Snell obtendrá cientos de millones de dólares en un contrato de varios años. Y debería hacerlo. Él se lo merece", escribió Bauer en su cuenta de X.

Asimismo, el derecho también mencionó que si todos aquellos equipos que estén dudando de hacer una gran inversión por un lanzador y los otros que no quieran entregar a sus prospectos, podrían firmarlo a él a coste cero.

"Para un equipo que no quiere comprometer varios años, cientos de millones de dólares o muchos prospectos de élite para un ganador del premio Cy Young, podrían contratarme por el mínimo de la liga y pagar cero dólares incrementales sobre lo que tienen que pagar por eso. lugar en la lista de todos modos. Otra opción más para los equipos que quieren ganar y no quieren arruinarse", finalizó el ex lanzador de los Dodgers.

De esta manera, Bauer sigue ofreciéndose de manera pública para poder regresar a Las Mayores y así demostrar que todavía puede dominar a los bateadores en cada compromiso.