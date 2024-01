MLB: Trevor Bauer busca una segunda oportunidad en Grandes Ligas (+ Video)

Trevor Bauer es uno de los grandes talentos a nivel de lanzadores que ha tenido Estados Unidos en los últimos 20 años, una capacidad para salir de situaciones complicadas y una inteligencia en la lomita que lo llevó a firmar un gran contrato con Dodgers de Los Ángeles. Sin embargo, luego de estar en la cima un caso de agresión contra una mujer lo llevó a ser 'expulsado' de la MLB.

Tres años después del caso de agresión, Trevor Bauer se mostró arrepentido en una pequeña entrevista con el presentador Bill Hemmer de 'America's Newsroom' de Fox News. En el programa declaró lo que ha venido trabajando para tener una segunda oportunidad en las Grandes Ligas... "Me encantaría jugar béisbol. Ese es mi objetivo: jugar béisbol aquí en los Estados Unidos. Sigue siendo uno de los mejores lanzadores del mundo. Me gustaría competir al más alto nivel".

Por otra parte, Bauer también resaltó... "También me apasiona ayudar a la gente y ser bueno para el juego. Creo que, lamentablemente, he hecho mucho daño en la primera mitad de mi carrera y me encantaría tener una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor".

Trevor Bauer también habló sobre lo que ha cambiado en su vida personal... "Sé que he cometido errores. Eso es en lo que estoy tratando de concentrarme. ¿Cómo puedo mejorar con las experiencias que he tenido? He cometido errores en mi vida personal. Soy muy detallista en lo que respecta al béisbol y mi entrenamiento, pero no apliqué el mismo nivel de escrutinio a mi vida personal".

Aunque también declaró que sintió mucha presión por lo que se decía en redes sociales... "También hice enojar a mucha gente en los medios. Era muy inmaduro en cómo manejaba las cosas cuando la gente escribía cosas sobre mí con las que no estaba de acuerdo. Debería haber tenido una conversación privada y adulta con alguien".

Para finalizar habló de algo que afecta a muchos niños actualmente... "Me acosaron mucho cuando era niño. Realmente no quiero entrar en eso, pero en ese momento consideré que muchas de mis respuestas en las redes sociales me defendían y tenían voz. Y creo que simplemente era inmaduro".

Estos fueron los números de Trevor Bauer en su carrera en Las Mayores:

- 222 juegos, 212 aperturas, 83-69, 3.79 efectividad, 1 salvado, 1297.2 entradas, 1416 ponches, 1.24 WHIP