MLB: ¡Rumores! ¿Carlos Mendoza tendría seguro su puesto en Mets de Nueva York?

Los Marlins de Miami, con 15 partidos por debajo de .500 a principios de mayo, se lanzaron al mercado y cambiaron al campeón de bateo Luis Arráez a los Padres de San Diego hace varios días, con lo que se inició para los peces un nuevo período de transición, algo común en su historia de 31 años, pero hasta ahora, esa parece no será la dirección que tomen los Mets de Nueva York.

Eso porque David Stearns, presidente del elenco, quiere dar al grupo por lo menos un par de meses más para demostrar su valía; los metropolitanos fueron barridos en los 2 compromisos de este martes ante Dodgers de Los Ángeles y cayeron 10 juegos atrás de .500, así como marca de 22-32, el 3ro peor de la Liga Nacional, no obstante, están a 5 y medio del último puesto comodín,

Por eso el ejecutivo sugirió que los cambios importantes no llegarán hasta alrededor de la fecha límite del 30 de julio.

“Tenemos un montón de tiempo antes de eso”, dijo antes de la doble tanda. “A lo largo del mes de julio te preparas para la fecha límite y mantienes conversaciones. Creo que cada año toma un poco de un ritmo diferente. Pero durante todo el mes de julio, te estás preparando. Tampoco hay que tomar decisiones hasta finales de mes, así que seguiremos evaluando dónde estamos”, precisó en declaraciones tomadas del New York Post.

Cuando Stearns se dirigió por última vez a los medios de comunicación el 16 de mayo en Filadelfia, dijo que creía en los antecedentes de todo el club y que este todavía puede dar pelea. Después de ese pronunciamiento cayeron en 7 de 10.

Una semana y media después, el mandamás reiteró que el talento que rodea al equipo todavía le hace creer, pero reconoció que el juego del equipo no ha reflejado su nivel de talento.

“No hemos jugado como un equipo de playoffs, y creo que esa es la realidad de cómo hemos estado durante los primeros 50 partidos”, agregó que a pesar de las decisiones de los Marlins, las conversaciones sobre canjes han sido típicamente tranquilas para finales de mayo.

“Eso no significa que no lo haremos, pero tenemos que demostrarlo. Creo que tenemos un grupo de jugadores que está muy comprometido con esa meta, que está decidido a jugar mejor. Pero hasta que no lo demostremos, es una pregunta razonable”, estimó.

Por los momentos, entre tantos comentarios, principalmente han salido a relucir nombres de jugadores, el mánager Carlos Mendoza, por ejemplo, no fue mencionado por el presidente del conjunto de Queens.

Fuente: The New York Post