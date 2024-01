MLB: ¡Que fenómeno! Esto aplicó Shohei Ohtani para convertirse en luminaria del beisbol

Cuando cursaba el segundo año en el instituto Hanamaki Higashi de la prefectura japonesa de Iwate, Shohei Ohtani se marcó un objetivo: convertirse en la primera promesa del beisbol nacional de Japón cuando se graduara.

Para conseguirlo, recurrió al Método Harada, una técnica de crecimiento personal creada por Takashi Harada, un antiguo profesor de secundaria en el Lejano Oriente. Siguiendo la guía del método, Ohtani identificó ocho áreas clave en las que sentía que necesitaba desarrollarse, como atleta y como persona. A partir de ahí, se centró aún más, señalando ocho formas específicas que creía que le permitirían hacer las mejoras necesarias, todo al servicio de su objetivo más amplio.

Algunas eran obvias: quería aumentar la velocidad de su bola rápida a 99 mph fortaleciendo el hombro, reforzando las extremidades inferiores y añadiendo peso a su enjuto cuerpo. Esperaba perfeccionar su control estabilizando su elevación y encontrando un punto de lanzamiento consistente en su envío.

Otros eran un poco más esotéricos. Por ejemplo, Ohtani pensaba que tendría más suerte si leía más libros, limpiaba mejor su habitación y recogía la basura. Anotó todo esto en una cuadrícula de 9 por 9 que Harada denomina la Tabla 64.

El fenómeno, ahora de los Dodgers de Los Ángeles, no fue el único en seguir las enseñanzas de Harada. En las dos últimas décadas, Harada ha formado a más de 90.000 personas en su método, trabajando con directivos de empresas como la minorista de ropa Uniqlo y la cervecera japonesa Kirin. También enseñó a Hiroshi Sasaki, el entrenador de beisbol de instituto que se lo transmitió a Shohei.

Desde entonces él ha logrado bastante más de lo que esbozó en su primer Gráfico 64 hace ocho años. Fue una sensación en su temporada de novato con los Angelinos de Los Ángeles, y se consolidó como un talento histórico al hacer algo que no se veía desde hacía un siglo: prosperar simultáneamente como lanzador titular y bateador del día a día.

Antes de Ohtani, ningún jugador de las Grandes Ligas había lanzado 50 entradas y bateado 15 jonrones en una sola temporada desde Babe Ruth en 1919. Ahora, Harada lo considera uno de sus mayores éxitos.

"Creo que este fue un gran pilar para que Ohtani se convirtiera en lo que es ahora", dijo Harada en una entrevista. "Y todavía sigue utilizándolo".

Harada ideó el método mientras trabajaba en la Escuela Secundaria Matsumushi de Osaka, donde ejercía como profesor de educación física y orientador. Se inspiró en un viaje que hizo a Europa en 1994 (año en que nació Shohei) como parte de una delegación educativa, donde vio las filosofías de enseñanza de países como Finlandia.

En aquella época, dijo, el sistema educativo japonés "se centraba mucho en la memorización y en poner a prueba la memoria", mientras que Finlandia "se centraba más en visualizar tu futuro y trabajar hacia ese objetivo visualizado". Esa fue la base del método Harada, que utilizó para ayudar a transformar una escuela de un barrio pobre en una potencia del atletismo, antes de abrir el Instituto de Educación Harada en 2001.

"Se trata de un método para convertirse en una persona autosuficiente", afirma.

Se sabe que Ohtani al menos hasta 2018 practicó el método Harada, pero es difícil determinar hasta qué punto lo sigue haciendo, si es que lo hace, porque casi nadie habla de ello.

Harada afirmó que Ohtani rellenó unos 15 Cuadros 64 más después del inicial, para reflejar sus objetivos actualizados. AL toletero/bateador le cautivó aún más el Formulario de Objetivos a Largo Plazo del Método Harada, que pide a los alumnos que presenten razones tangibles e intangibles para perseguir un objetivo, tanto para uno mismo como para la sociedad. También tiene secciones para escribir las tareas y rutinas diarias para lograr el objetivo, así como un lugar para los obstáculos previstos y las posibles contramedidas.

Entre los puntos que Shohei reflejó en sus cuadros del método están: cuidado del cuerpo, tomar suplementos, mejorar el empeine, fortalecer el núcleo del cuerpo, estabilizar el eje, crear un ángulo, golpear la pelota desde arriba, fortalecer la muñeca, flexibilidad, estabilizar el punto de lanzamiento, eliminar la intranquilidad, no ponerse tenso, liderar la parte inferior del cuerpo, resistencia, amplitud del movimiento, cenar a las 7 pm, desayunar a las 3 am, fortalecer las extremidades inferiores, no abrir el cuerpo, control mental, soltar la bola por delante, aumentar los números de rotación, tener objetivos y propósitos claros, no balancear la alegría y la tristeza, cabeza fría y pasión caliente, ganar peso, no dejarse llevar por la atmósfera, fortalecer la zona de los hombros, envíos de tenedor perfectos, no confiarse, entre otros.

Fuente: The Wall Street Journal