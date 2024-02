MLB: ¡Punto de controversia! ¿Bob Abreu tiene pergaminos para entrar al Salón de la Fama?

Una de las pocas cosas absolutas en la vida es poder acomodar en un alto porcentaje el pensamiento, los criterios propios con los de otras personas; esa es una realidad que en el ámbito del beisbol se acentúa cuando se habla, debate sobre quiénes tienen o no, méritos para ser glorificados con una placa en el Salón de la Fama de Cooperstown.

En el caso particular de Bob Abreu, ha sido un tema que genera mucha tela incluso desde antes de su primera aparición en las boletas de aspirantes durante 2020; para muchos tiene los números necesarios para otros no, eso causante de sorpresa no es.

Pero cuando se observan con detalle, es cierto que en ningún renglón (de ofensiva solamente), dejó ventaja amplia sobre otros, pero si se posicionó en excelentes rankings de manera simultánea. La intención de este análisis no se centra en convencerles de que el maracayero tiene que ser inmortal, sino en comparar algunas de sus estadísticas con otros que quedaron por debajo de él y se les dio la entronización al sacrosanto recinto.

Existen diversos modos de estudiar y/o comparar, pero acá dejamos algunos de sus números:

Juegos jugados

Acumuló 2425, más que por lo menos 9 jugadores entre los 100 primeros de la historia; ahí sobresalen Mike Schmidt, David Ortiz, Mickey Mantle, Eddie Mathews y Willie Stargell.

Imparables

El “Comedulce” cosechó 2470, no se posicionó entre la primera centena vitalicia pero si fueron más que otros 12 inmortales que incluyeron a hombres como Frank Thomas, Ozzie Smith, Jim Rice, Mantle, Ryne Sandberg, Alan Trammell, Carlton Fisk, Orlando Cepeda, Barry Larkin y Jim Thome.

Dobles

Para él fueron 574 que lo posicionaron 25to igualado con otro integrante de Cooperstown, Charlie Gehringer; esa cifra es más de la que consiguieron Iván Rodríguez, Eddie Murray, Chipper Jones, Derek Jeter, Tony Gwynn, Dave Winfield, Lou Gehrig, Frank Robinson, Willie Mays, Ted Williams, Ken Griffey Jr., su compañero en los Phillies, Scott Rolen, Rickey Henderson, Babe Ruth, Tony Pérez y Roberto Alomar. Verdaderas palabras mayores.

Triples

Su cantidad de fue relativamente baja, 59, pero si más que Schmidt o Carl Yastrzemski.

Jonrones

Abreu Vázquez tampoco fue un jonronero, pero si despachó una cifra aceptable, 288, especialmente cuando se contextualiza con nombres como Sandberg, Joe Morgan, Roy Campanella o Jeter. Salvo Campanella, ninguno de ellos tampoco tuvo el poder como virtud pero lo cierto del caso es que el venezolano consiguió una mayor cantidad.

Carreras anotadas

Bob Kelly pisó el plato 1453 veces, más que Rod Carew, el “Big Papi”, Roberto Clemente, Todd Helton, Joe DiMaggio, Tony Gwynn, Andre Dawson, Larry Walker, Iván Rodríguez, Fred McGriff, Pee Wee Reese, Luis Aparicio, Larkin y Vladimir Guerrero.

Carreras empujadas

Totalizó 1363 compañeros llevados a la registradora, por encima de Brooks Robinson, Mike Piazza, Iván Rodríguez, Fisk, Jeter, Larry Walker y Paul Molitor.

Boletos

Una de las auténticas aptitudes de “Bobby” fue la paciencia al batear, habilidad que perfeccionó con el pasar de los años, consiguió 1476 pasaportes que le dejan en la casilla 20 de todos los tiempos, además mejor que Willie Mays, Jimmie Fox, Eddie Mathews, Frank Robinson, Wade Boggs, Hank Aaron, Jeff Bagwell, Reggie Jackson, Albert Pujols, Helton, Eddie Murray, Tim Raines, David Ortiz, Griffey Jr. McGriff y podemos seguir nombrando a otros Salón de la Fama.

Porcentaje de embasado

Precisamente, esa habilidad para conseguir pasaportes le permitió redondear un excelente porcentaje de embasado, .395, el 83ero y más óptimo Cap Anson, Carew, Joe Morgan, Honus Wagner, Larry Doby, Frank Robinson, Gwynn, Joe Mauer y Tim Raines.

Bases robadas

El criollo no fue un velocista, pero otra habilidad en la que supo evolucionar en gran modo fue en la de estafar almohadillas, se quedó con exactas 400, útiles para compartir el puesto 74 de por vida.

Fuente: Baseball Reference