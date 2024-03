MLB: Prospectos del cambio López - Arráez no figuran en sus organizaciones

Un año después del cambio que involucraron a los venezolanos Pablo López y Luis Arráez, los resultados son los esperados por Mellizos de Minnesota y Marlins de Miami. Por un lado, el serpentinero es el "As" de la rotación con la salida de Sonny Gray, mientras que el segunda base es el actual campeón bate de la Liga Nacional.

Minnesota aseguró los servicios del lanzador criollo por varios años y los Marlins tuvieron una disputa por el arbitraje salarial del camarero. No obstante, los resultados no han sido los esperados en cuanto a Ligas Menores, ya que los nombres que estuvieron presentes en el canje, no han brillado en ningún momento.

José Salas y Byron Chourio fueron enviados a Minnesota y ninguno de los dos, se encuentran presentes en el Top-30 de los mejores prospectos de todo el beisbol de las Grandes Ligas, según reseñó MLB Pipeline.

Salas, es un caso muy especial, ya que estuvo presente entre los 10 mejores prospectos de las granjas de los Marlins de Miami al momento del cambio. No obstante, con los Mellizos de Minnesota no ha sido así.

De esta manera, ambos equipos le han sacado provecho a Pablo López y Luis Arráez, quienes son parte del presente de la organización. Con respecto al futuro, el lanzador seguirá liderando el pitcheo de Minnesota más allá de que los jóvenes no han demostrado su valor.