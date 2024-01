MLB: ¿Por qué los Bravos de Ronald Acuña Jr. este 2024 podrían ser mejores que hace un año?

Para Austin Riley, sólo hay dos maneras de ver la temprana eliminación de la postemporada de los Bravos de Atlanta año pasado en las Grandes Ligas.

"Puedes sentarte ahí y sentir lástima por ti mismo, o puedes intentar aprender de lo que pasó e intentar mejorar", dijo en declaraciones ofrecidas al Atlanta Journal Constitution.

Los tomahawks optaron por lo segundo. Entran en 2024 con una plantilla que posiblemente sea mejor que la de hace un calendario, si eso fuera posible. Pero también están armados con el conocimiento que da la experiencia.

Esto fue parte de la conversación en el Braves Fest del sábado, donde el equipo se conectó con su base de fans semanas antes de que se presente a los entrenamientos de primavera en febrero. Jugadores, entrenadores y el presidente de operaciones de beisbol Alex Anthopoulos todos hicieron apariciones.

En 2023 el elenco de Georgia tuvo una prolífica temporada regular llena de récords e hitos en las Mayores. Un momento tras otro, fueron autores de una de las mejores campañas en la historia de la franquicia, hasta octubre. Ellos creen pueden repetir ese desempeño estelar, quizás incluso superarla. Pero su listón está más alto.

"Creo que en esta organización no debería aceptarse nada que no sea ganar una Serie Mundial", dijo Spencer Strider. "Lo dije hace poco, y lo creo, y soy parcial, pero este es el equipo con más talento del beisbol. Tenemos que poner el listón lo más alto posible, y todo lo que no sea eso es un logro insuficiente para nosotros."

El Clásico de Octubre o fracaso

Así es cuando cuentas con toleteros como Riley, Ronald Acuña Jr. y Matt Olson, Ozzie Albies y así sucesivamente.

El equipo que ganó 104 juegos agregó a Reynaldo López, Chris Sale y otros para complementar una rotación apuntalada por Max Fried. Este club tiene un mejor bullpen y un jardinero izquierdo que podría optimizar la posición. En el proceso, no se perdió profundidad.

"Absolutamente", dijo Sean Murphy.

La temporada pasada el ataque de los Bravos batió récords individuales y de la franquicia. Tal vez no sea realista esperar que este grupo haga lo mismo en el próximo torneo, en términos de todos los récords, pero quizás sea razonable creer que estos bates harán un daño similar.

"Sí, definitivamente creo que sí", dijo Riley. "Creo que los chicos siguen teniendo hambre y están listos para ir a por todas. Puede pasar cualquier cosa. Sólo tienes que salir y jugar tu juego. Creo que volvemos a tener un grupo muy bueno y especial. La cantidad de piezas realmente talentosas que (el presidente de operaciones de béisbol) Alex (Anthopoulos) ha traído es genial. Espero muchas cosas buenas este año".

Por su parte, Matt Olson añadió: "Pondría a nuestra alineación contra cualquiera en el beisbol y creo que así es como todos la ven. Tenemos mucha confianza. Espero que podamos repetir y hacer buenos números, tratar de ganar un montón de partidos en la temporada regular, ser ese equipo que está caliente en los playoffs de este año."

Atlanta debería considerarse el favorito para ganar la Liga Nacional Este por 7ma temporada consecutiva. Su ataque es peligroso. Los cuatro titulares de su rotación son Fried, Strider, Charlie Morton y Sale. El bullpen tiene más velocidad y material. De alguna manera, parecen... ¿mejores que el año pasado?

"Tenemos un gran equipo", dijo Albies. "Alex hizo un trabajo increíble en los movimientos que hizo. ... Tenemos un equipo excepcional. Sólo vamos a jugar duro como siempre lo hacemos".

Pero como los Bravos saben muy bien por ahora: La temporada, justa o no, se define por cómo y cuándo termina. Ellos fueron mandados a casa por los Phillies de Filadelfia en la Serie Divisional.

Sobre eso Strider comentó: "Eso es todo en lo que he pensado. Esas son las conversaciones que hemos tenido como equipo, ya sea en grupos o uno a uno durante la temporada baja. Es simplemente, '¿Cómo nos ponemos en una posición para tener un mejor resultado en la postemporada? No quiero decir que tengamos la temporada regular perdida, no estoy insinuando eso, nunca se sabe lo que va a pasar. Pero tenemos que aprovechar al máximo todo lo que ocurra durante la temporada regular para estar en la mejor posición posible en la postemporada, y creo que el año pasado fue una gran experiencia de aprendizaje, para mí y para todos".

¿Otra cosa que aprendieron?

"Obviamente hay mucho ruido y muchas cosas que pasan en la postemporada que no son esenciales para rendir en el campo", dijo Strider. "Nos enfrentamos a eso un poco el año pasado, y fue una experiencia de aprendizaje. Lo mejor del fracaso es que al menos te da la oportunidad de mejorar. Este año no hay garantías de que ocurra nada, sólo tenemos la oportunidad. Pero tenemos todo lo necesario para conseguir lo que queremos".