MLB: ¿Podría llegar Juan Soto a los Mets de Nueva York en el 2024?

Luego de muchos rumores, Juan Soto terminó llegando a los Yankees de Nueva York en un cambio que envió hasta cinco jugadores del conjunto neoyorquino a los Padres de San Diego por el dominicano y el también jardinero Trent Grisham.

Mucho se ha hablado del riesgo que tomaron los Yankees al hacerse con los servicios de Soto, teniendo en cuenta las piezas que tuvieron que dar y que el dominicano será agente libre al finalizar la próxima zafra, por lo que se especula mucho sobre su siguiente destino.

El periodista Keith McPherson de Bleacher Report asegura que ve muy difícil la llegada de Soto a los Mets de Nueva York. "Sigue soñando. Escuché lo mismo el año pasado con Ohtani”, dijo Keith. “'Nadie superará la oferta del Rey Cohen'”. El dinero no puede comprar amor. El dinero no lo es todo. No todo el mundo quiere ponerse esa camiseta de los Mets" aseguró.

Keith no cree que el dinero lo sea todo cuando se trata de la agencia libre, al menos no para todos, y Soto, cuya familia apoya a los Yankees, podría ser uno de esos jugadores impactados por la experiencia de los Yankees en 2024, y decide que eso es todo. donde quiere pasar el resto de su carrera.

"Quizás le gusten Aaron Judge y Gerrit Cole, Giancarlo Stanton y Jasson Domínguez", dijo Keith. “Scott Boras trabaja para él. Podría decirle a Boras: "Es sólo dinero, puedo cuidar de mi familia durante los próximos 5.000 años". Realmente me gusta aquí."