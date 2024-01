MLB: ¿Podrá Álex Rodríguez entrar en el Salón de la Fama de Grandes Ligas?

Álex Rodríguez está en una situación complicada, su carrera en Grandes Ligas es una de las mejores de los últimos tiempos, pero también tiene un asterisco por el escándalo de doping que vivió cuando era pelotero de Yankees de Nueva York. Con eso en mente, por tercera ocasión quedó fuera de las votaciones por el Salón de la Fama en su edición 2024.

Álex Rodríguez solo logró sacar un total de 34,8% en su tercera oportunidad para entrar el Salón de la Fama. Es un número bastante pequeño, para la calidad de pelotero que fue a lo largo de su carrera, de hecho, registró:

- 10566 turnos, 2021 anotadas, 3115 hits, 696 cuadrangulares, 2086 impulsadas, 329 bases robadas, .295 promedio, .930 OPS

Con esos números no logró el 75% de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América y no será inmortalizado durante esta presente edición. De hecho, se cree que no podrá alcanzar el Salón de la Fama por el escándalo de los esteroides que él mismo confesó usar a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Álex Rodríguez aún tiene 7 años para ser seleccionado al Salón de la Fama, el problema es que no parece que pueda incluso en las siguientes ediciones sumar el 50% de los votos, el escándalo de las sustancias para favorecer su rendimiento lo llevan a ser señalado por la Asociación de Escritores de Béisbol de América y eso le quita oportunidades, tal es el caso de Manny Ramírez y Sammy Sosa.