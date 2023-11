MLB: Padres de San Diego tienen dudas con el futuro de Juan Soto para 2024

Padres de San Diego no tuvieron la temporada esperada durante 2023 las inversiones no han dado fruto en ningún momento, han fracasado año tras año y ahora les toca pensar a futuro. Con esa idea en mente Padres no saben que hacer con Juan Soto, si intercambiarlo para mejorar el equipo a mediano y largo plazo o mantenerlo y tratar de extender su contrato cuando le toque la agencia libre de las Grandes Ligas.

La decisión no es fácil, AJ Preller gerente general de Padres de San Diego está ante una situación límite, mantener o dejar ir a Juan Soto tendrá consecuencias en el equipo de manera inmediata, por esa razón el directo no duda en decir... "Juan a largo plazo [frente a] Juan con un contrato de un año, eso trae dinámicas diferentes. Entendemos lo que eso significa para nuestra plantilla tanto a corto como a largo plazo". De esta manera deja muy claro que no tomará la decisión a la ligera.

Hace unas 24 horas el representante de Juan Soto, Scott Boras señalaba que la organización de Padres de San Diego contaban con el pelotero dominicano para la temporada 2024, sin embargo, la decisión no está tomada por el equipo y todavía está en fase de estudios por parte de los dirigentes de San Diego.

Juan Soto fue uno de los mejores peloteros de San Diego en la temporada 2023, seguramente el más determinante en un año donde Fernando Tatis Jr no estuvo desde el primer día y Manny Machado no logró afianzar su juego desde el arranque de la temporada. Con eso en mente, Soto fue lo mejor de San Diego, estos fueron sus números en Las Mayores:

- 568 turnos, 97 anotadas, 156 hits, 35 cuadrangulares, 109 impulsadas, .275 promedio, .929 OPS.