MLB: Mira el primer deseo de Juan Soto con Yankees de Nueva York

Juan Soto es la gran contratación de Yankees de Nueva York para la temporada 2024 de Grandes Ligas, su presencia no solo garantiza victorias para Yankees, también puede ser parte importante para en un futuro (si firma con los de Bronx) atraer peloteros de calidad para apuntalar el proyecto del equipo a corto y mediano plazo.

Con eso en mente Juan Soto tiene un deseo brutal para su primera temporada con Yankees de Nueva York y no es otra que firmar a su ex compañero Blake Snell, el dominicano de 25 años de edad entiende que sería bueno para la organización tener al lanzador que acaba de ganar el Cy Young... "Sería increíble tener dos ganadores del Cy Young seguidos, sería genial. Snell es un gran tipo, un gran jugador. Cualquier ayuda que podamos conseguir me encantaría". De esta forma está enviando un mensaje contundente a la gerencia de Nueva York, solo falta que lo tomen en cuenta para este deseo.

Por otra parte, Juan Soto entiende que también sería beneficioso para Blake Snell, firmar con Yankees le daría mucho al lanzador... "Sé que si viene, ayudará mucho al equipo. Siempre es genial tener un gran talento en el equipo. Nunca diría que no. Así que creo que es una gran opción para él estar con los Yankees".

Estos fueron los números de Blake Snell con Padres de San Diego en 2023:

- 32 aperturas, 14-9, 2.25 efectividad, 180.0 entradas, 234 ponches, 1.19 WHIP

Estos fueron lo números de Juan Soto con Padres de San Diego en 2023:

- 568 turnos, 97 anotadas, 156 hits, 35 cuadrangulares, 109 impulsadas, 12 bases robadas, .275 promedio, .929 OPS