MLB: Los 10 mejores inicialistas según los fans (+Listado)

Los aficionados del beisbol han hablado, eligiendo a sus primeras bases favoritos en la lista "TOP 10 RIGHT NOW". Esta lista, presentada por el programa MLB Now de MLB Network, refleja las preferencias y el entusiasmo de los fans hacia jugadores que han demostrado excepcionales habilidades defensivas y ofensivas en el campo.

El primer lugar de la lista lo ocupa Freddie Freeman, el primera base de los Dodgers de Los Ángeles que ha sido uno de los bateadores más consistentes y productivos de las Grandes Ligas. Freeman ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2020, y ha sido seleccionado siete veces al Juego de Estrellas.

En el segundo lugar se encuentra Bryce Harper, el primera base de los Phillies de Philadelphia, que también ha sido reconocido como uno de los mejores bateadores de la MLB. Harper fue el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2015, y ha sido elegido siete veces al Juego de Estrellas.

El tercer lugar lo tiene Matt Olson, el primera base de los Bravos de Atlanta, que se ha destacado por su poder y su defensa. Olson ha ganado dos Guantes de Oro consecutivos, y ha conectado 88 jonrones en las últimas dos temporadas.

La lista completa de los 10 mejores primeras bases según los fans es la siguiente:

- #1 Freddie Freeman

- #2 Bryce Harper

- #3 Matt Olson

- #4 Pete Alonso

- #5 Vladimir Guerrero Jr.

- #6 Paul Goldschmidt

- #7 Triston Casas

- #8 Christian Walker

- #9 Spencer Torkelson

- #10 Yandy Díaz

Esta lista es una muestra de la opinión de los fans, y puede variar de acuerdo a los criterios y gustos de cada uno. Sin embargo, es innegable que estos 10 jugadores son algunos de los más talentosos y admirados de la MLB.