MLB: Jasson Domínguez honrado de jugar con Juan Soto y Aaron Judge

El estelar prospecto de los Yankees de Nueva York, Jasson Domínguez, expresó su satisfacción de compartir el terreno de juego con su coterráneo y nuevo integrante de la plantilla, Juan Soto; así como con el capitán de los mulos, Aaron Judge.

Durante una tertulia concedida al redactor y editor ejecutivo en las Mayores, David Venn, el pelotero aseguró que “es todo un honor” poder jugar a su lado. “Yo los veía en televisión cuando yo estaba empezando en Liga Menor y poder estar ahí y saber que yo tengo la oportunidad de jugar con ellos es algo definitivamente maravilloso”, expresó.

El beisbolista de los New York Yankees, Jasson Domínguez, se encuentra en medio de un fuerte proceso de recuperación tras someterse a una cirugía Tommy John en el codo derecho durante la temporada pasada tras jugar apenas ocho partidos del 2023 y se espera que su regreso a los diamantes ocurra para mediados de 2024.

Afortunadamente, su recuperación va viento en popa. Situación que llena de esperanzas a New York Yankees.

“Hasta ahora, la rehabilitación va bastante bien. Yo me siento bastante normal. Obviamente, a pesar de cómo yo me sienta, hay un proceso que hay que seguir. Pero hasta ahora, no he tenido ninguna queja, no he tenido ninguna recaída. Me siento excelente”, dijo Domínguez.

El jugador tiene un proceso de recuperación de entre nueve y 10 meses, por lo que podría ver acción para el mes de julio donde espera poder salir triunfante en el diamante.