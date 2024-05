MLB: ¡Imparable! Judge logra la mejor racha de su carrera (+estadística)

En lo que va de mayo, el rendimiento de Aaron Judge solo va en ascenso y ha demostrado con creces porque es uno de los líderes de los Yankees de Nueva York.



Aunque el mes de abril culminó con un modesto promedio de .220 para el oriundo de California, Judge mantiene unas cifras ofensivas notables en sus últimos 18 juegos.

Su mejor racha ofensiva hasta ahora

En lo que respecta a sus mejores números durante un periodo de 18 juegos consecutivos, a lo largo de su carrera, Judge no había registrado un OPS (On Base plus Slugging/En Base más Slugging) tan alto como el que mantiene en sus últimos 18 compromisos.



La cifra en cuestión: 1.636, superior al OPS de Ohtani (1.355), quien exhibía el mejor hasta ser superado por el estelar toletero de Aaron Judge.

Otras estadísticas destacables

El jardinero estadounidense , además de poseer el mayor OPS de su equipo, en lo que va de campaña, comanda -junto a Juan Soto- los principales departamentos ofensivos de los "Bombarderos del Bronx".



Con 15 jonrones, es líder del equipo en cuadrangulares y tercero en la MLB, detrás de Gunnar Henderson (16) y Kyle Tucker (17). Además, es el bateador con mayor cantidad de boletos recibidos en todo el circuito con 43.





Colectivamente escolta a Juan Soto (41 CI y 38 CA) en carreras impulsadas con 35 y anotadas con 34; pero es también el tercer bateador con más hits conectados para su divisa con 51 (detrás de los 57 de Anthony Volpe y 62 de Juan Soto).